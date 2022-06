Zeman by vetoval zákon, který by umožnil manželství lidem stejného pohlaví

— Autor: ČTK

Prezident Miloš Zeman by vetoval zákon, který by umožnil uzavírat manželství lidem stejného pohlaví. Novinářům po dnešním jednání s maďarskou prezidentkou Katalinou Novákovou řekl, že nejen z jazykového hlediska slovo manželství implikuje svazek muže a ženy. Prezident by naopak podpořil ústavní novelu, která by definovala manželství jako svazek muže a ženy.