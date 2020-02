Zeman chce, aby Petříček prosadil na vládě letoun s pomocí do Číny

Po dnešní schůzce na Pražském hradě to ČTK řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Letadlo by mělo odletět v pondělí nebo v úterý. Česká republika zároveň do Číny kvůli infekci novým typem koronaviru posílá státní humanitární pomoc, kterou přepraví z Vídně letadlo spolufinancované Evropskou unií.

"Pan prezident v rámci organizace humanitární pomoci Číně sužované koronavirem požádal ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, aby na pondělní jednání vlády předložil schválení vyslání leteckého speciálu do Číny," uvedl Ovčáček. Letecký speciál by podle něj měl odletět v pondělí večer nebo v úterý ráno. Poveze 6,5 tuny humanitární pomoci, roušky, dezinfekční a hygienické prostředky, kterou poskytly města, kraje, firmy, ministerstvo zahraničních věcí, Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce a Kancelář prezidenta republiky.

"Pan prezident v rámci Kanceláře prezidenta republiky inicioval finanční sbírku na humanitární pomoc Číně, vybralo se 150.000 korun," dodal.

Kancléř Vratislav Mynář ČTK ve středu řekl, že lokaci, kam bude humanitární pomoc směřovat, by měl zajistit ve spolupráci s čínskými úřady český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík.

Na palubě by měla být i humanitární pomoc z Vysočiny. Dárci podle středečního vyjádření třebíčského starosty Pavla Pacala shromáždili takřka 400 kilogramů zdravotnického materiálu včetně roušek a dezinfekce. O pomoc je požádalo čínské město I-čchang z provincie Chu-pej.