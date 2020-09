Zeman chce dál rozvíjet vztahy s Čínou

"Česká republika i nadále zastává naši politiku jedné Číny, která je ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou trvalým závazkem," ujistil Číňany Zeman.

"Dalšímu rozvoji vztahů by jistě napomohlo zahájení politického dialogu, a to realizací již dlouho očekávaného zasedání mezivládní komise, která by vyhodnotila dosavadní vývoj vzájemných vztahů a naplánovala další směřování spolupráce," napsal.

Zopakoval také, že je i nadále připraven odcestovat do Číny na odložený summit 17 zemí střední a východní Evropy, jakmile to okolnosti dovolí. "A to ne v roli čínského agenta, jak mne média často rády nazývají, ale jako ambasador ekonomické diplomacie," zdůraznil.

Mezi ČR a Čínou existuje podle prezidenta "mnoho oblastí s velkým potenciálem spolupráce", například zdravotnictví nebo digitální ekonomika. Věří tomu, že po překonání koronavirové krize budou brzy obnoveny kontakty z doby před krizí stejně jako obchodní spolupráce a cestovní ruch včetně přímých letů.

Zeman také znovu poděkoval Číně za pomoc při první vlně pandemie nového koronaviru. Vzájemnou pomoc v boji proti epidemii připomněl ve svém projevu i čínský velvyslanec Čang Ťien-min.

"Dokud budou obě strany trvat na vzájemném respektu ke svrchovanosti a územní celistvosti, na vzájemném nezasahování do vnitřních záležitostí druhé země, na vzájemném respektování klíčových zájmů a důležitých záležitostí a dodržovat mezinárodní právo a normy mezinárodních vztahů, tak bude čínsko-české strategické partnerství jistě stabilní a udržitelné," uvedl diplomat.

Vztahy ČR a Číny narušila srpnová cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Čína proti ní ostře protestovala a její ministr zahraničí Wang I Vystrčilovi vyhrožoval, že ho Peking za porušení politiky jedné Číny donutí zaplatit vysokou cenu.

Zeman se v souvislosti s návštěvou rozhodl Vystrčila nezvat na schůzky nevyšších ústavních činitelů. Ti se na dnešním setkání v Lánech ve Vystrčilově nepřítomnosti shodli na tom, že jeho cestu nelze pokládat za změnu v politice Česka vůči Číně. Zároveň ve společném prohlášení uvedli, že součástí české politiky jedné Číny je i zájem o prohloubení přínosu ekonomických či kulturních vztahů s Tchaj-wanem, což nepovažují za zásah do diplomatických styků s Pekingem.