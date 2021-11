Zeman chce schůzky s kandidáty na ministry dokončit do příštího pátku

Pražský hrad již dříve oznámil, že kandidáti na Hrad budou zváni v abecedním pořadí. Celkem se Zeman sejde se 17 kandidáty, s premiérem Petrem Fialou (ODS) jednal již v neděli po jeho jmenování. Znovu se setkají po ukončení dvoutýdenních jednání.

Dnes hlava státu schůzky zahájí s předsedou Pirátů a kandidátem na vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivanem Bartošem. V úterý pak dopoledne přijme nominanta na ministra kultury, plzeňského primátora Martina Baxu (ODS), odpoledne za ním přijde uchazeč o post ministra pro EU, předseda senátního evropského výboru Mikuláš Bek.

Ve středu jednání s prezidentem čeká možného ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) a ministryni obrany Janu Černochovou (ODS). Ve čtvrtek by do Lán měl dorazil kandidát na ministra školství Petr Gazdík (STAN) a nominantka lidovců na ministryni životního prostředí Anna Hubáčková. Tento týden by schůzky měl v pátek zakončit vicepremiér a pravděpodobný ministr práce a sociálních věcí, předseda lidovců Marian Jurečka.

V pondělí dopoledne by na jednání měl přijít uchazeč o řízení ministerstva dopravy Martin Kupka (ODS) a odpoledne kandidátka na ministryni pro vědu Helena Langšádlová (TOP 09). V úterý bude na pořadu asi nejsledovanější schůzka s pirátským poslancem Janem Lipavským, kterého premiér Petr Fiala navrhl do čela resortu zahraničí. Podle spekulací jde o nominaci, která Zemanovi vadí. Odpoledne pak za hlavou státu přijde možný budoucí ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Předsedu STAN a kandidáta na ministra vnitra Víta Rakušana jednání s prezidentem čeká ve středu dopoledne, odpoledne ho bude následovat nový kandidát hnutí STAN na místo ministra průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Na čtvrtek Pražský hrad naplánoval schůzky s uchazeči o vedení financí a legislativy, tedy se Zbyňkem Stanjurou (ODS) a Michalem Šalomounem (Piráti). Jako s posledním bude Zeman mluvit s pravděpodobným ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09).