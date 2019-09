Zeman dvakrát porušil ústavu, tvrdí právníci. Jednou s Babišem

Poslanci budou ve čtvrtek debatovat o senátní žalobě na Zemana pro hrubé porušení ústavy. Její autoři prezidentovi vytýkají osm případů jednání, od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost a odmítl tvrzení, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou.

Případy otálení s odvoláním ministrů pokládají Kysela a Wintr za "zcela zjevné" a "evidentní" porušení ústavy. Kudrna také míní, že Zeman neměl žádné právní důvody nejmenovat za Staňka ministrem kultury Michala Šmardu (ČSSD). Jeho nominaci ale nakonec premiér Babiš stáhl. Pochyby o tom, že by otálení s odvoláním Staňka bylo hrubé porušení ústavy, naopak vyjádřil další ústavní právník Robert Zbíral. Poukazoval na to, že Babiš nevyčerpal všechny možnosti obrany, když na prezidenta nechtěl podat kompetenční žalobu.

Udržování vlád bez důvěry v demisi podle Kysely porušuje klíčový princip ústavy, že kabinet je odpovědný Sněmovně. Podle Jindřišky Syllové z Parlamentního institutu to má význam pro celý politický systém. "Vládne totiž docela dlouhou dobu jiná vláda, než by měla vládnout," uvedla. Kudrna míní, že porušení ústavního pořádku lze spatřovat v některých Zemanových výrocích kolem zpravodajských služeb a navržení Karla Srpa do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, ač patrně nesplňoval zákonné podmínky.

Experti se při debatě neshodli v názoru na to, jak by měla ústavní žaloba vypadat. Někteří mínili, že by měla obsahovat jen nepochybné skutky, jiní pokládají širší senátní znění za možné. S ohledem na rozdíly mezi ústavou a zákonem o Ústavním soudu zazněly různé názory na to, zda by prezident ztratil úřad automaticky, pokud by soud žalobě vyhověl, nebo zda by tato sankce byla na uvážení soudu. Wintr soudí, že hlava státu by měla ztratit mandát, pokud by ji soud shledal vinnou byť v jediném skutku.

Aby se senátní ústavní žaloba dostala k Ústavnímu soudu, na sněmovním plénu by pro ni musela hlasovat aspoň třípětinová většina, tedy nejméně 120 poslanců. Vzhledem k rozložení sil ve Sněmovně to není pravděpodobné.

Předseda nejsilnějšího sněmovního hnutí ANO a zároveň premiér Andrej Babiš ze zahraniční cesty do Spojených států dnes vzkázal, že žalobami se nic nevyřeší. "Ptal jsem se kolegů a podle mě ty argumenty, které tam jsou, nemají opodstatnění, takže si myslím, že ta žaloba ne asi, ale určitě nemá šanci, aby uspěla," řekl ČTK v New Yorku.