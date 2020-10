Zeman je nemocný nebo ho ovládla msta, říká novopečená senátorka Němcová

Kritika jejího soka ji pomohla. Miroslava Němcová, která byla na Praze 1 zvolena senátorkou, připustila, že rétorika, jakou vůči ní zvolil Václav Hampl, ji mohla dopomoci k vítězství. Dosavadní senátor pobouřil její příznivce tím, že ji označil za svatou ženu, která ve své kariéře nic nedokázala a vše jen odkývala čelním představitelům ODS, jak požadovali. „Musím říci, že vyjádření pana Hampla vyvolalo pobouření zejména u žen. A tak je možné, že jeho vystupování mně mohlo pomoci.“

Paní novopečená senátorko, myslíte si, že ve vašem úspěchu sehrála roli i rétorika vašeho protikandidáta Václava Hampla, podle něhož si budujete obraz svaté ženy, ale jinak během vaší politické kariéry jen na vše kýváte čelním představitelům ODS a děláte přesně to, co chtějí? Nemohlo zmíněné ostré vyjádření mobilizovat vaše příznivce, aby vás šli podpořit i do druhého kola?

Nemohu říci, které všechny faktory zapříčinily, že jsem se stala senátorkou. Ale z reakcí, které jsem dostávala mezi prvním a druhým kole, musím říci, že zvláště ženám vyjádření dosluhujícího senátora pana Hampla lidově zvedlo mandle a dost je vystupování protikandidáta pozlobilo. Je tedy možné, že Hamplova kritika na moji adresu určitou roli sehrát mohla.

Nedávno jste opět prohlásila, že uvažujete o kandidatuře na prezidentský úřad a prohlásila jste, že senátní volby jsou pro vás jakýmsi testem. Jak aktuální je nyní úvaha o tom, že byste zabojovala o post hlavy státu?

Dnes vám na položenou otázku nemohu odpovědět a nic nového říci. Vyhrála jsem opravdu těžký souboj o Senát a všechny další myšlenky si musím nejdříve srovnat v hlavě. Ráda bych ale chtěla poděkovat všem, kteří mě ve druhém kole podpořili.

Stále platí, že v Horní komoře budete během vašeho šestiletého mandátu hájit demokracii, svobodu, ústavní právo?

Ano, chci, aby ze Senátu byl dramaticky slyšet hlas, který postrádám z Pražského hradu. A to je obhajoba demokratických principů, svobody, víru v každého jedince, že zvládneme dobré i špatné časy. Proto udělám maximum, aby Horní komora převzala tuto pozitivní mobilizační roli směrem ke společnosti, která potřebuje nejen v koronavirové pandemii slyšet povzbuzení a občas ji i podat ruku.

Dále chci podporovat kulturu i drobné živnostníky a podnikatelé, kteří nyní enormně strádají, a pan prezident Miloš Zeman jim vzkázal, ať zkrachují. Jeho rétorika je nepřijatelná, neakceptovatelná. Jsem totiž přesvědčena, že pokud zkrachuje umění, zemře naše duše, pokud zbankrotují živnostníci, umře naše tělo. A v takovém případě nás pan prezident jako zdevastovaný národ hodí do žumpy beznaděje, a to si nepřeji. Napnu síly, aby vyšel úplně jiný plán, abychom se povzbudili, abychom i nadále měli umění jako záchrannou brzdu či síť pro náš život a abychom podrželi podnikatele a drobné živnostníky, kteří jsou osou naší ekonomiky.

Jak si vysvětlujete, že nejvyšší ústavní činitel v době, kdy se počet nakažených blíží k devíti tisícům, hovoří v rozhovoru pro MF Dnes tak arogantně. Podnikatelům vzkáže, ať neschopní zkrachují, umělcům řekne, ať vyhladoví, protože historie ukázala, že pokud má prázdný žaludek, vytvoří nejlepší díla?

Buď je nemocný anebo už jej ovládla nějaká pomsta a přízemnost. Nechci se pouštět do nějakých psychologických sond, ale jeho vyjádření mě pobouřilo jako občanku a jako novopečenou senátorku mě to doslova vzteká a už dnes připravuje na sociální sítě svoji poznámku k výroku hlavy státu. Co řekl, je nepřijatelné. Ale, co jsme všichni četli ve zmíněném rozhovoru, nebylo vyjádření pana prezidenta, který zejména v těžké chvíli, má být posilou pro národ. Šlo o výrok muže, který si svévolně zakládá na tom, že národ bude nadále deprimovat, ponižovat a urážet. Absolutně neplní roli státu.

Vy nyní přepustíte pozici v poslaneckého sněmovně Jaroslavu Vymazalovi. Kdy nastoupíte do Senátu?

Nejprve musím složit slib jako všichni nově zvolení senátoři a teprve v té chvíli se ujme svého mandátu. Stane se tak velmi brzy.

Prožíváte asi nádherné chvíle…

Rozhodně, vždyť ráno jsem vstávala jako poslankyně a večer budu usínat jako senátorka.