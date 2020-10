Zeman je překvapen propadem levice, odsoudil "splácané" koalice poražených

ČSSD a KSČM ztratily v letošních krajských volbách nejvíce zastupitelských mandátů. Vládní sociální demokraté přišli o 88 zastupitelů a budou jich mít 37. Počet krajských mandátů komunistů se sníží z 86 na 13. Naopak Piráti získali mandátů asi 20krát více než před čtyřmi lety, a to 99.

"Uvážíte-li, že český národ je obecně označován za spíše levicový, pak je to překvapení, které ovšem svědčí o tom, že ty levicové strany nemají zrovna v čele ty nejschopnější lídry," řekl Zeman. Setrvání Hamáčka v čele ČSSD ale považuje za velmi správné. "U Vojtěcha Filipa je to něco podobného. Neznám v komunistické straně nějakou výraznou charismatickou osobnost, která by je zachránila," poznamenal prezident.

"Když budeme mluvit o ČSSD, odešly z ní docela výrazné osobnosti," uvedl Zeman. Zmínil poslance Jaroslava Foldynu, který se stal členem SPD, někdejšího jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu a Miroslava Antla, jenž nyní kandiduje na Rychnovsku do horní komory Za občany. Zeman doufá, že ČSSD nezamíří mimo Sněmovnu. Neměla by ale dělat chyby jako v Ústeckém kraji, kde, jak uvedl, rozbila demokraticky zvolenou kandidátku.

Zemana překvapil také úspěch Pirátů. "Já bych blahopřál i jim jako druhé nejsilnější straně. Obecně vzato bych chtěl blahopřát všem, kdo se dostali do zastupitelstva. Chtěl bych jim popřát, aby pracovali především pro svůj kraj a aby za nimi byl úspěch," dodala hlava státu.

Hnutí ANO vyhrálo letošní krajské volby v deseti regionech ze 13. Reálně ale hrozí, že hejtmanů získá podobně jako před čtyřmi lety mnohem méně. Ve Středočeském kraji vyhrálo hnutí STAN, v Libereckém kraji stejně jako před čtyřmi lety Starostové pro Liberecký kraj (SLK) a v Královéhradeckém kraji koalice ODS, STAN a Východočechů.

Zeman považuje za nesportovní, když poražené strany vytváří vlastní "splácanou" koalici proti vítězi voleb. "Bohužel v české politické realitě, a to už jsme viděli minule, je taková vzpoura méně schopných, nebo jinak řečeno poražených," poznamenal.

Hejtmanem by podle něj měl být ten, kdo dostal nejvíc preferenčních hlasů na kandidátce nejúspěšnější strany. Prezident uznal, že vítěz voleb si musí zajistit koaliční podporu. Nyní jde ale podle něho o situaci, kdy vítěz nemá ani šanci o koalici jednat.