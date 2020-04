Zeman je pro tvrdý boj s koronavirem. Rozvolnění opatření nechce

"Náš plán by měl být pokračovat v tom, co se tady úspěšně dělá, protože už dnes víme, že ta epidemie ustupuje," uvedl Zeman. Varianta ochrany zranitelných skupin lidí a současného rozvolnění opatření, která by přinesla větší podíl nakažených v populaci a rozvoj kolektivní imunity, by podle Zemana fungovat možná mohla, ale odborníci se na ní neshodují. Kvůli předběžné opatrnosti se proto přiklání k postupu, který už se jako funkční ukázal.

Diskusi o tzv. promoření populace virem tento týden vyvolal výrok náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, že pokud se podaří ochránit rizikové skupiny, měla by velká část zdravé populace nemoc covid-19 prodělat. Zeman řekl, že se přiklání k "dosavadnímu restriktivnímu způsobu boje s epidemií". Češi by měli současná omezení vydržet, dodal Zeman. "Epidemie ustupuje, za několik týdnů tyto roušky sundáme," uvedl.

Prymula v rozhovoru pro DVTV uvedl, že názor na promoření společnosti změnil poté, co Čína poskytuje nekorektní a zřejmě vyfabulovaná data o počtu lidí nakažených. Zeman dnes nechtěl údaje zpochybňovat. Řekl, že nikdo nenabídl jinou sadu dat než Čína. "Až je nabídne, tak o tom budu uvažovat," řekl. Odborníci by podle něj měli dodat alternativní data svědčící o opaku, jinak nespekulovat.

Poslanecká sněmovna měla podle prezidenta umožnit prodloužit nouzový stav, který v ČR platí od 12. dubna, rovnou do 11. května, jak žádal kabinet. Prezident očekává, že bude nutno nouzový stav znovu prodloužit a že odhlasované prodloužení do 30. dubna znamená, že se budou muset poslanci předtím opět sejít a budou riskovat nakažení. "Ale samozřejmě respektuji rozhodnutí Sněmovny a vést válku kvůli 14 dnům mi nepřipadá patřičné," uvedl.

Zeman řekl, že na základě dat o epidemii cítí optimismus a naději. "Poklesová tendence byla setrvalá a samozřejmě ve srovnání s jinými zeměmi ta opatření proti epidemii opravdu zabrala, srovnejte si počty nakažených a zemřelých u nás a třeba v západní Evropě," uvedl. Češi podle něj po celou dobu epidemie prokazují rozum a solidaritu. Prezident opakovaně poděkoval kabinetu za jeho činnost při koronavirové krizi a odmítl, že by vláda působila rozpolceně.