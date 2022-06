Zeman jednal s maďarskou prezidentkou, je proti oslabování visegrádské spolupráce

Zeman po jednání s Novákovou označil Maďarsko za čestného souseda České republiky. Doplnil, že si váží přátelství obou zemí, ale také maďarské politiky. "Která respektuje národní zájmy své země a nepodléhá cizím vlivům," vysvětlil. Dnešní rozhovor na Pražském hradě se podle něj týkal vzájemné spolupráce například ve zbrojním průmyslu či energetice.

Oba prezidenti mají podle Zemana zájem na upevnění visegrádské spolupráce. "Nesouhlasíme s těmi, kdo by ji chtěli rozmělnit, nebo dokonce opustit," řekl. Nováková uvedla, že spolupráce ve V4 funguje dobře a věří, že to tak bude i v budoucnu. "Pro všechny země je velice důležité, aby byla tak úzká jako dosud," uvedla.

Zeman uvedl, že by na žádost Novákové chtěl kompenzovat některé protimaďarské výroky, které se objevují v českých médiích. Narážel především na lednové vyjádření šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). Adamová tehdy na facebooku napsala, že Češi už ve volbách vyhnali svého premiéra Andreje Babiše (ANO) a pevně doufá, že se to povede i Maďarům v případě Viktora Orbána.

Zeman v té souvislosti zmínil, že TOP 09 je podle posledních průzkumů pod hranicí vstupu do Sněmovny. "Nejrazantnější antimaďarský názor zazněl z úst předsedkyně jedné české politické strany, která, a to jsem prezidentce vysvětlil, má podle průzkumu tříprocentní voličskou podporu. Doufám, že tím je celá věc vyřešena," podotkl. Podle dnes zveřejněného volebního modelu agentury Median by TOP 09 dalo hlas 4,5 procenta lidí.