Zeman jmenoval ministrem školství Vladimíra Balaše

Balaš Zemana navštívil už v úterý v Lánech. Po schůzce uvedl, že spolu diskutovali o potřebě modernizace vzdělávání. Zmínil, že mu hlava státu doporučila, aby si doplnil znalosti o regionálním školství. To dnes prezident zopakoval. Poté se zaměřil na začleňování dětí s handicapem do běžných škol, s nímž dlouhodobě nesouhlasí.

"Inkluze zavedla do našeho systému takzvané asistenty, kteří ruší vyučování a působí neorganicky v jakékoliv třídě... Inkluze byla hloupý experiment. Pokud se vám podaří dosáhnout toho, aby se na tomto poli situace změnila, budu rád," řekl prezident. Míní, že handicapované dítě může uspět ve speciální škole, kde "bude v něčem první, bude mít radost ze života". V běžných školách podle hlavy státu pocit úspěchu postižené dítě nezažije, a naopak bude zažívat šikanu.

Balaš v pondělí řekl, že jako ministr by chtěl školství reformovat tak, jak v minulém volebním období začal tehdejší ministr Robert Plaga (za ANO). Za správnou cestu označil posun od memorování k využívání dovedností. Za krátkodobý cíl považuje mimo jiné zajištění více peněz na mzdy nepedagogických pracovníků. Zabývat by se chtěl také nedostatkem míst na středních školách. Za akutní úkol označil začleňování dětí ukrajinských uprchlíků do škol.