Zeman navrhl na post zástupkyně ombudsmanky Marečkovou a Šimůnkovou

Nová volba zástupce ombudsmanky Anny Šabatové se uskuteční na schůzi Sněmovny, která začne v polovině října, uvedl Kolovratník. Půjde už o třetí pokus. Předchozí dvě volby na jaře a v létě nebyly úspěšné, poslanci žádného z nominantů prezidenta a Senátu nevybrali.

Signatářka Charty 77 Marečková má zkušenosti ze státní správy, v minulosti pracovala například na ministerstvech spravedlnosti a školství i v kanceláři prezidenta Václava Havla. Nyní je hlavní inspektorkou ochrany lidských práv na ministerstvu obrany. Ve druhé polovině 80. let minulého století byla v tehdejším socialistickém Československu členkou mnoha nezávislých iniciativ, například Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.

Šimůnková byla za vlády Petra Nečase zmocněnkyní vlády pro lidská práva, na úřadu vlády řídila sekci pro lidská práva. Pracovala také v Nadaci Naše dítě a v Českém helsinském výboru. Nyní je členkou výboru pro práva dítěte při radě vlády pro lidská práva.

Do první i druhé volby zástupce ombudsmanky Zeman nominoval právníka, někdejšího poslance ČSSD Stanislava Křečka, jemuž skončilo funkční období zástupce veřejné ochránkyně práv letos v dubnu, a dalšího exposlance ČSSD a právníka Zdeňka Koudelku. Senát vyslal do první volby právničku Markétu Seluckou a bývalou ústavní soudkyni a senátorku Elišku Wagnerovou. Do druhé volby nominovala horní komora opět Seluckou a svého bývalého místopředsedu za Starosty Jiřího Šestáka. Křeček podle dřívějších informací mluvčí ombudsmanky ve funkci zůstává, dokud nesloží slib nový zástupce.