Zeman nejmenuje viceprezidentkou NKÚ kandidátku Fialovy vlády

Zikmundová měla nahradit bývalou víceprezidentku Zdeňku Horníkovou, které letos na jaře skončil mandát. Zeman nyní očekává, že mu Sněmovna poskytne jiný návrh na obsazení funkce viceprezidenta NKÚ.

Podle článku 97 ústavy jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. Sněmovna letos ve funkci potvrdila dosavadního prezidenta Kalu.

"Jsem přesvědčen, že zkušenosti a morální vlastnosti, které Simeona Zikmundová nabyla a projevila v době působení Ing. Františka Dohnala jako prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, a to v letech 2008 a 2009 jako jeho poradkyně a v letech 2009 až 2012 jako ředitelka správní sekce až do jejího odvolání z této funkce, nejsou těmi, které má ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu na mysli, a proto ji do funkce viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu nejmenuji,“ stojí v dopise určeném předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09), který Hrad zveřejnil.

Zeman se odvolává na ustanovení zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, který uvádí, že viceprezidentem NKÚ se může stát občan, jehož zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svoji funkci řádně zastávat. Splnění této podmínky považuje za zásadní. Je přesvědčen o tom, že zkušenosti a morální vlastnosti, které Zikmundová nabyla v dobách svého někdejšího působení na NKÚ, nejsou těmi, které má zákon na myslí, a proto ji nejmenuje.

Zikmundová v NKÚ pracovala do roku 2012 jako ředitelka správní sekce. Z úřadu odešla poté, co skončil tehdejší prezident František Dohnal a úřad vedl viceprezident a nynější prezident Miloslav Kala. Zikmundová svůj odchod tehdy označila za čistku, Kala to ale popřel.

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný řekl ČTK, že ho Zemanovo rozhodnutí velmi překvapilo. "Těm důvodům příliš nerozumím a v žádném případě s nimi nesouzním,“ řekl. Dodal, že ani Zikmundová si není vědoma ničeho, co by bylo relevantní překážkou k výkonu funkce na NKÚ. "Rozhodnutí prezidenta musíme vzít na vědomí,“ uvedl. Koalice se podle něj musí poradit o dalším postupu. Jednání očekává příští úterý. Nechtěl předjímat, zda bude koalice trvat na nominaci Zikmundové.

Zikmundová vystudovala práva a působila například jako tajemnice městského úřadu v Třebíči, byla i náměstkyní na ministerstvu pro místní rozvoj nebo například v Úřadu pro ochranu osobních údajů. V roce 2015 se ucházela o pozici náměstka ministra vnitra pro státní službu, takzvaného superúředníka. Dosud působila jako náměstkyně na ministerstvu životního prostředí.