Zeman: Nelze obětovat lidské životy za ekonomiku. Sledování lidí by mělo po pandemii skončit

Zeman řekl, že Česko stojí před volbou, zda preferovat spotřebu, nebo investice. Podle hlavy státu se musí země soustředit především na to, aby si udržela nynější životní úroveň. Politici by se neměli snažit rozdávat "spotřební dárečky", dodal. Pomoci proti očekávané ekonomické krizi by podle Zemana mohly mimo jiné garantované úvěry firmám s odloženými splátkami a nízkými úroky. Stát by se měl soustředit také na investice. "Investicemi s nejvyšší efektivitou jsou ty do dopravní infrastruktury a do bytové výstavby," dodal prezident.

Zadušení ekonomiky podle Zemana nehrozí, na rozdíl od poválečného období totiž budou po koronavirové krizi dál stát budovy i stroje. "V této zemi je nejdůležitější lidský život a lidské zdraví. Obětovat tohle za ekonomický růst je zhovadilost. Počkejme si, uzdravme těmito opatřeními populaci a pak pusťme ekonomiku. Ztratíme možná dva, tři měsíce, ale zachráníme řadu lidských životů," konstatoval.

Prezident v rozhovoru zdůrazňoval, že jednotlivé ekonomické ukazatele může svou činností ovlivňovat vláda. "Když vláda vyhlásí rozsáhlé investiční programy, které mohou být i na komunální a regionální úrovni, tak v takovém případě nezaměstnanost nemá důvod růst. V případě, když vláda nebude nic dělat, což nepředpokládám, tak ta nezaměstnanost podle některých odhadů vzroste na pět procent z dnešních tří, což také není zvláštní tragédie," uvedl Zeman.

Prezident zmínil, že Česko je "díky Bohu a vládě" jednou z nejméně zadlužených zemí. "Stát si teď může tu investiční expanzi dovolit financovat zadlužováním. Zadlužování není sprosté slovo, záleží, kvůli čemu se zadlužujete. Když je to kvůli odstranění ekonomických důsledků pandemie, je to v pořádku," uvedl. ČR podle něj nyní má rezervy, aby se zadlužila, měla by například emitovat státní dluhopisy.

Zeman se vrátil k některým svým myšlenkám, které by mohly pomoci veřejným financím v Česku. Kritizoval tzv. solární barony a podporu obnovitelných zdrojů energie. Připomněl i svůj návrh na zrušení daňových výjimek, což by podle něj přineslo státu 318 miliard korun. Zrušit by chtěl ale například i osvobození zoologických zahrad od DPH.

Sledování lidí prostřednictvím chytrých technologií, jak s tím počítá takzvaná chytrá karanténa, může podle prezidenta Miloše Zemana pomoct potlačit epidemii koronaviru. Okamžitě po ní by mělo ale skončit, uvedl prezident v dnešním pořadu televize Prima Partie.

Chytrá karanténa umožňuje po souhlasu nakaženého využít data o pohybu jeho mobilního telefonu za posledních pět dní k vytvoření tzv. vzpomínkové mapy složené z míst, kde se pohyboval. Mapa má sloužit hygienikům při rozhovoru s nakaženým, aby si lépe vzpomněl kde byl, s kým se mohl potkat a je ho tedy třeba kontaktovat, případně otestovat.

"Probíhá pilotní projekt na jižní Moravě. Počkejme na jeho výsledky, každý projekt, který pomůže potlačit epidemii koronaviru, je dobrý. Ale souhlasím, že tohle by mělo okamžitě po karanténně skončit," uvedl Zeman.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je chytrá karanténa jedním z nejdůležitějších projektů v boji s pandemií koronaviru. Stát chce testovat až 20.000 lidí denně.

V posledních dnech se objevila kritika, že hygienici stále nezačali zmíněné vzpomínkové mapy využívat.