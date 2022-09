Zeman poletí na jednání prezidentů visegrádské čtyřky do Bratislavy vrtulníkem

Zdravotně se prezident podle svých slov cítí lépe než uplynulých měsících, do letadla ale nemůže kvůli výškám, ve kterých se létá.

Prezidenti a prezidentky Česka, Slovenska, Polska a Maďarska budou v Bratislavě jednat o válce na Ukrajině nebo energetické krizi. Schůzku hlav států pořádá Slovensko v rámci svého předsednictví zemím Visegrádu. Jejich setkání se koná jednou ročně vždy na podzim. Příští rok se uskuteční v České republice, která od Slovenska převezme předsednictví V4.

Zeman musel své zahraniční cesty omezit kvůli zdravotnímu stavu. Po loňském pobytu v nemocnici řekl, že mu lékaři zakázali dlouhé lety. Dnes uvedl, že pokud mu při plánovaném zákroku lékaři sondu "jako válečný dárek" vyndají, možná že si někdy i zalétá.

Prezident byl loni na podzim v nemocnici 48 dní. Panovaly tehdy pochybnosti o tom, jestli je schopen plnit své pracovní povinnosti.

Zeman připustil, že by se opět nemusela konat recepce po předávání vyznamenání

Zeman dnes také připustil, že by se letos opět nemusela konat slavnostní recepce po předávání vyznamenání. Zdůvodnil to úsporami.

"Energetická krize zuří, takže spíše ne než ano," řekl Zeman k pořádání recepce.

Prezident Miloš Zeman v březnu na Pražském hradě předal státní vyznamenání za loňský a předloňský rok. Předchozí termíny musely být zrušeny kvůli pandemii koronaviru a onemocnění prezidenta. Následná slavnostní recepce ve Španělském sále byla zrušena.

Už dříve prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že v rámci úspor Správa Pražského hradu o dvě hodiny zkrátí venkovní nasvícení této památky. Bude to jedno z úsporných opatření, při kterém chce Kancelář prezidenta republiky ušetřit za energie během zimního období přes sedm milionů korun. Sníží se také teploty v kancelářích nebo se odstaví část skleníků.

"To osvětlení Pražského hradu je samozřejmě krásné, ale nedovedete si představit, co to stojí peněz," poznamenal dnes Zeman.