Zeman popřál německému prezidentovi Steinmeierovi k dnešnímu znovuzvolení

Zeman má se Steinmeierem přátelské vztahy, na které odkázal i v dnešním dopise. "Velmi se těším na naše setkání ještě během mého mandátu, abych Ti mohl pogratulovat osobně," napsal. Zemanův mandát skončí příští rok v březnu. Znovuzvolení a veřejná Steinmeierova popularita jsou podle české hlavy státu jasným důkazem skvělé reprezentace země. "Spolková republika může být právem hrdá na svého prezidenta a mně je ctí, že Tě, milý Franku-Waltře, mohu nazývat svým osobním přítelem," uvedl.

Připomněl opakované návštěvy včetně loňské, kdy Steinmeier uctil památku československých výsadkářů, kteří padli v boji s nacisty po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Národní památník hrdinů heydrichiády navštívil jako první německý prezident. "Oba se shodneme, že vztahy mezi našimi zeměmi jsou nejlepší v historii. Je tomu tak i díky silným historickým gestům, mezi které určitě patří i Tvá srpnová návštěva krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje," dodal Zeman.

Taková gesta podle Zemana píšou historii a přesahují politiky v čele svých států. "Velmi si vážím vysoké úrovně spolupráce mezi našimi zeměmi, a to nejen v ekonomické a politické oblasti, ale také mezi příhraničními regiony, v otázce výměny studentů nebo v běžných mezilidských kontaktech," dodal Zeman. Důležitost vzájemné spolupráce podle něj zdůraznila i covidová pandemie.

Prezident republiky gratuloval německému prezidentovi

Vážený pane prezidente, milý Franku,



dovol mi, abych Ti co nejsrdečněji poblahopřál k opětovnému zvolení prezidentem Spolkové republiky Německo. Tvé znovuzvolení a veřejná popularita je jasným důkazem skvělé reprezentace země. Spolková republika může být právem hrdá na svého prezidenta a mně je ctí, že Tě, milý Franku-Waltře, mohu nazývat svým osobním přítelem.



Velmi rád vzpomínám na naše opakovaná setkání, zejména pak na Tvoji poslední návštěvu Prahy v srpnu loňského roku. Oba se shodneme, že vztahy mezi našimi zeměmi jsou nejlepší v historii. Je tomu tak i díky silným historickým gestům, mezi které určitě patří i Tvá srpnová návštěva krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Výše uvedená gesta totiž píšou historií a přesahují nás jako politiky v čele svých států.



Velmi si vážím vysoké úrovně spolupráce mezi našimi zeměmi, a to nejen v ekonomické a politické oblasti, ale také mezi příhraničními regiony, v otázce výměny studentů nebo v běžných mezilidských kontaktech. Pandemie koronaviru navíc jasně ukázala, jak je vzájemná spolupráce důležitá. Věřím, že to nejhorší již máme za sebou a postupně se začneme vracet k našemu dřívějšímu způsobu života.



Milý Franku-Waltře, velmi se těším na naše setkání ještě během mého mandátu, abych Ti mohl pogratulovat osobně. Přijmi prosím ode mě závěrem ještě jednou upřímnou gratulaci a přání pevného zdraví a hodně úspěchů v Tvém soukromém i profesním životě.



S úctou



Miloš