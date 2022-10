Zeman potvrdil, že v politice po vypršení mandátu skončí

"Největší umění života je umění vědět, kdy skončit," řekl. V dějinách lze podle něj najít řadu příkladů poměrně úspěšných politiků, kteří ale nevěděli, kdy skončit, a křečovitou touhou po funkcích se stali trapnými. "Mně je 78 let, mám pocit, že jsou krásnější věci, než je politika, a mezi ně patří knihy," uvedl. Řekl, že je velmi rád, že se mu "vrátila chuť do života po drobné zdravotní komplikaci".

Jako prezident se Zeman podle svých slov snažil hájit zájmy České republiky. Uvedl, že Česká republika je zemí, která 80 procent svého hrubého národního produktu exportuje a Čína je nejvýznamnější ekonomickou velmocí. "Zastával jsem v zahraniční politice vždy názor preference ekonomické diplomacie a tedy pomoci našim exportérům, také proto jsem podnikl asi pět cest do Číny. Uznávám pouze jeden případ, kdy je potřeba podřadit ekonomické zájmy vyšším zájmům, ale to nejsou žádné moralizující odsudky, to je pouze zjevná agrese, kterou se v daném případě dopustilo Rusko vůči Ukrajině," řekl Zeman.

Prezident se v pondělí sešel s krajskými zastupiteli v Ústí nad Labem, se zástupci vedení Děčína a s občany města. Dnes navštívil děčínskou továrnu Chemotex a Lukavec na Litoměřicku, který se stal Vesnicí roku Ústeckého kraje. Setkal se také se zástupci složek, které zasahovaly při požáru v Českém Švýcarsku. Podle Zemana by podnikatelům v tomto regionu stát měl alespoň mírnou relativně symbolickou kompenzaci poskytnout. Každý podnikatel se nicméně má podle prezidenta pojistit.