Zeman prozradil, kdo by měl po něm kandidovat na prezidenta

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident Miloš Zeman by v příštích volbách hlavy státu považoval za dobrého kandidáta levice odborového předáka Josefa Středulu a vhodným kandidátem pravice by podle něj byl šéf Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Zeman v dnešním rozhovoru na TV Barrandov řekl, že svým voličům nebude nikoho doporučovat, protože by je tím urazil