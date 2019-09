Zeman se zúčastnil jednání vlády, rozpočet je připraven podpořit

Plán hospodaření státu v roce 2020 počítá se schodkem 40 miliard korun. Vláda ho projedná dnes, poté ho dostanou k posouzení poslanci a nakonec k podpisu prezident. Zákon o státním rozpočtu nepodléhá schválení Senátu.

"V zásadě jsem připraven rozpočet podepsat," řekl Zeman ČT. Podle něj ale nesmějí nastat zásadní změny proti nynějšímu návrhu. Připomněl, že o podobě rozpočtu už dříve jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a vyjádřil mu podporu.

Dnes před ministry Zeman zopakoval své dřívější výhrady vůči podpoře obnovitelných zdrojů energie, ke které se stát zavázal v minulosti. Podle něj by vláda měla hledat možnosti omezení této podpory, a to navzdory hrozbě arbitráží. Zeman také uvedl, že podpora obnovitelných zdrojů energie je jedním z důvodů hospodářského ochlazení v Německu, které by mohlo ovlivnit i výkon české ekonomiky.

Prezident také opětovně kritizoval podle něj vysoký počet úředníků. "Počet státních úředníků se proti mé vládě (v letech 1998 až 2002) zvýšil přesně dvojnásobně," uvedl před ministry. Podle něj by část úředníků mohla nahradit digitalizace státní správy, ale zatím se to neděje a státní aparát naopak roste.

V projevu před ministry Zeman také apeloval na omezení daňových výjimek, podle něj by dodatečně získané peníze mohly posloužit pro investice do dopravní infrastruktury nebo na sociální programy. "Za každou daňovou výjimkou je nějaká více nebo méně mocná lobbistická skupina, která si tu výjimku vylobbovala a teď se jí nechce vzdát," řekl ČT. Podle prezidenta na daňové výjimky doplácejí ti daňoví poplatníci, kteří na žádnou takovou výjimku nedosáhnou. Zeman neočekává, že by se výjimky podařilo zrušit najednou, vláda by je ale měla postupně omezovat.

S hlavou státu se na úřadu vlády ještě před prezidentovým vyjádřením před ministry setkal premiér Andrej Babiš (ANO). Oba politiky čeká večer další schůzka, a to na zámku v Lánech. Sejdou se na pravidelné večeři, která se koná zhruba jednou za měsíc.