Zeman si vyřizuje účty, tvrdí Rakušan. Zaúkolování BIS by mohl řešit i Bezpečnostní výbor

Případem se bude ve středu zabývat senátní výbor pro bezpečnost, ve čtvrtek pak sněmovní komise pro kontrolu BIS. "Poslal jsem panu předsedovi bezpečnostního výboru (Sněmovny) návrh, aby toto bylo projednáno i na nejbližším zasedání bezpečnostního výboru," řekl Rakušan.

A já se vyloženě těším na projednávání na Bezpečnostním výboru, které jsem dnes navrhl.



Držte palce, tohle napravovat bude jednou bolet. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) December 1, 2020

Zeman si podle Rakušana svým počítáním s BIS "vyřizuje účty a osobní antipatie" k šéfovi kontrarozvědky Michalu Koudelkovi. BIS autenticky a sebevědomě označuje kritická bezpečnostní rizika, Zeman ale může ohrozit její postavení v mezinárodním prostředí, když požaduje informace z "živých kauz", dodal Rakušan. "Každá tajná služba na světě si logicky chrání své zdroje, dostáváme se do momentu, který může znamenat vážné bezpečnostní riziko pro ČR," uvedl.

Zeman chce podle Radiožurnálu od BIS také doložit, jaké operace ruské zpravodajské služby v Česku podnikají nebo jací Češi s nimi spolupracují. Bývalý ředitel BIS Stanislav Devátý ČTK v pondělí řekl, že by Zemanovi informace o ruských špionech nepředával. Považoval by to za bezpečnostní riziko. Podle dalšího někdejšího představitele české kontrarozvědky Jiřího Růžka by měla vláda ve spolupráci s BIS posoudit, zda podobný úkol nenaruší zpravodajské operace.