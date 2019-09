Přál Zemanovi smrt? Jste lidské prase! Dusno kolem slov europoslance Polčáka nekončí

Prezident Miloš Zeman se nechal slyšet, že by zastavil případné stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo, pokud by došlo k jeho obnovení. Využil by takzvané abolice, uvedl v rozhovoru pro televizi Barrandov.

„Doufám, že nejvyšší státní zástupce rozhodne o zrušení usnesení městského státního zastupitelství až v samém závěru lhůty. Můžeme si jen přát, že souboj Zeman vs. Zeman do té doby rozhodne příroda...“ okomentoval Zemanova slova na sociálních sítích europoslanec Stanislav Polčák (STAN).

Za svoje slova pořádně schytal nejen od Zemanových příznivců, ale i dalších lidí z Hradu a dokonce i od svého stranického šéfa. Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka opozice tlačí na nejvyššího státního zástupce, aby zrušil pravomocné rozhodnutí státních zástupců. „Brutální útok na právní stát!“ zlobil se.

Kritický byl i hradní kancléř Vratislav Mynář. SMS zprávu, kterou Polčákovi poslal, na facebooku zveřejnila jeho manželka, moderátorka Alex Mynářová. „Pane Polčáku, můžeme být konkurence, můžeme být opozice, můžeme mít jiné názory, ale neměli bychom být lidský prase, jako jste vy,“ vzkázal europoslanci Mynář.

A pochopení pro slova Polčáka nemá ani předseda STAN Vít Rakušan. „V demokracii spolu mnohdy musíme umět i nesouhlasit. Dnes nesouhlasím s panem europoslancem Stanislavem Polčákem. Myslím si, že jeho výrok o přírodě byla hloupost,“ napsal na twitteru.

Polčák se ale nechal slyšet, že poprasku kolem svých slov nerozumí. „Zeman otevřeně přeje smrt novinářům, abstinentům a vegetariánům. Prý to jsou bonmoty. Ale jakmile je řeč o něm - a podotýkaným, že šlo o vyjádření, které se asi dalo vyložit více způsoby - je oheň na střeše. Přestože jsem to nemyslel tak, jak to Zemanovi příznivci vykládají. Celkově mi to přijde pokrytecké a ve vztahu k prezidentovi, který pohrdá ústavou a zákony, dvojnásob,“ vzkázal Polčák z pochodu na ochranu klimatu, který se konal v pátek.

Už dříve také uvedl, že Zemanovi smrt nepřál a že jeho slova si někteří vyložili mylně. „Neměl jsem na mysli nic jiného než to, že se panu prezidentovi rozbřeskne, vzpomene si na svoje předvolební sliby a začne podle toho jednat. Z jeho vyjádření je jasné, že to nějaký čas bude trvat,“ poznamenal Polčák,