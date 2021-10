Zeman souhlasí se schůzkou s Fialou. Babiš neví, koho pověří sestavením vlády

Fiala dnes novinářům řekl, že o setkání se Zemanem požádal prostřednictvím Mynáře. Schůzka se podle něj uskuteční, až bude hospitalizovaný prezident mimo jednotku intenzivní péče. "Potvrzuji, že předseda ODS Petr Fiala požádal prezidenta republiky Miloše Zemana, prostřednictvím vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře, o setkání," uvedl Ovčáček. "Pan kancléř již s panem prezidentem o žádosti předsedy ODS hovořil. Pan prezident souhlasí. Schůzka se uskuteční, v pozdějším termínu," dodal mluvčí.

Koalice avizovaly, že jejich kandidát na premiéra požádá prezidenta o schůzku, už v sobotu večer po sečtení výsledků sněmovních voleb. V neděli byl ale Zeman hospitalizován, před tím ho v Lánech navštívil Babiš. V Ústřední vojenské nemocnici je prezident na pracovišti intenzivní medicíny. Podle nemocnice je ve stabilizovaném stavu. Ovčáček uvedl, že Zeman komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi. Bližší informace o jeho zdravotním stavu nejsou k dispozici.

Koalice Spolu chce společně s koalicí Piráti a Starostové sestavit vládu. První pokus ale Zeman v minulosti opakovaně slíbil předsedovi nejsilnější strany, tou je hnutí ANO Andreje Babiše. V úterý premiér novinářům řekl, že Zeman v neděli hovořil o tom, že když nastane chvíle, osloví s pověřením k sestavení vlády právě jeho. Dnes se premiér vyjádřil, že se bude chtít se Zemanem setkat, až se zlepší jeho zdravotní stav. Zda případně pověření sestavit vládu přijme nebo ne, chce nejprve říct přímo prezidentovi.

Pověření k sestavení vlády je ústavní zvyklostí, nikoli ústavní pravomocí. Podstatné je až jmenování předsedy vlády a jeho kabinetu. Premiér poté musí do 30 dnů požádat Sněmovnu o důvěru. Pokud ji nezíská, prezident získává další pokus ke jmenování předsedy vlády. Když jí opět poslanci nedají důvěru, třetí pokus na sestavení vlády získává předseda Sněmovny.

Babiš: Je otázkou, koho Zeman pověří jednáním o sestavení vlády

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je stále otázkou, koho prezident Miloš Zeman pověří jednáním o sestavení nové vlády. Rozhodnutí, zda by pověření případně přijal, chce vysvětlit nejdřív hlavě státu. Řekl to dnes novinářům. Babiš nadále počítá s tím, že se Zemanem se bude chtít setkat, až se zlepší prezidentův zdravotní stav. Zároveň se podle Babiše ANO připravuje na opoziční roli.

Babiš řekl, že o žádné vládě hnutí ANO nevyjednává. "Čekáme na to, že zasedne Sněmovna, a my, když nás osloví pětikoalice (Spolu a Piráti se STAN), tak budeme vyjednávat o složení Sněmovny," uvedl premiér.

"Jedeme dál až do situace, kdy pan prezident někoho pověří. Otázka je, koho pověří, a jestli bych to byl já, jestli takové pověření přijmu," doplnil Babiš. Vysvětlit by svůj postup chtěl nejdřív Zemanovi.

