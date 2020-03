Zeman stále počítá s účastí na summitu v Pekingu, navzdory epidemii Covid-19

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident Miloš Zeman podle premiéra Andreje Babiše (ANO) stále počítá s účastí na summitu 17 zemí střední a východní Evropy a Čínou. Do Číny by ho měl v dubnu doprovodit vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Babiš to novinářům řekl po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu. Podrobnosti proberou ústavní činitelé ve středu. Podle Hamáčka je rozhodnutí, zda se akce s ohledem na šíření nového typu koronaviru bude konat, především na čínské straně.