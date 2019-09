Zeman vidí muslimy jako špinavé teroristy, tvrdí odborník

Etnolog Filip Tesař se pokusil celou situaci vysvětlit a začal hned poukazováním na fakt, že Kosovo tvoří z 90 procent Albánci a vzniklo tak, že se určitý "problémový" region, který byl známý svými etnickými konflikty odtrhnul od Srbska. Tento krok si získal podporu stovek zemí mezi nimiž byla v roce 2008 i Česká republika.

Zemanův výrok o zrušení nezávislosti Kosova podnítil Kosovo k tomu, aby zrušilo svou účast na summitu premiérů zemí Visegrádské čtyřky v Praze. Tesař se snaží v rozhovoru pro Lidovky.cz popsat nejpravděpodobnější myšlenkové pochody Miloše Zemana a tvrdí, že se Albánci, kteří tehdy povstali proti Srbům stali v očích Zemana teroristy a zapadli tak do jeho obrázku běžného muslima.

Myšlenka samostatnosti Kosova se zrodila už v 60. letech, kdy začaly vznikat v tamní oblasti intelektuální a politické elity. Tehdy bylo území nynějšího Kosova předmětem nekonečných dohad mezi Srby a Albánci, kteří bojovali za připojení k Albánii. . Nakonec ale i zastánci této myšlenky přijali myšlenku vzniku samostatného státu Kosovo.

V roce 2008 vyhlásilo území nezávislost na Srbsku a stalo se tak oficiální Kosovskou republikou. K lednu letošního roku jeho samostatnost uznalo jeho samostatnost 100 členů OSN z celkem 193 států.

Podle Tesaře je Srbsko s tímto krokem Kosova smířeno ačkoliv to neznamená, že by si tamní vláda a obyvatelé mysleli, že byl jeho krok správný a byli by radši, kdyby vše bylo jako dřív. Srbští politici dokonce pracují na urovnání vzájemných i etnických vztahů.

O smír se snaží zejména z pragmatických důvodů, což je model, který se podobá tomu východoněmeckému, kdy spolu obě Německa jednala stejně jako s ostatními sousedními státy. Oficiálně však západní Němci nikdy neuznali existenci NDR. Stejně tak Srbové nepospíchají k diplomatickému uznání Kosova.

Výrok Zemana tedy pramenil z toho, že nemá všeobecně rád muslimy, kteří tvoří podstatnou část obyvatelstva Kosova. Dle jeho slov „ne všichni muslimové jsou teroristé, ale všichni teroristé jsou muslimové“. "Navíc zrovna na Albánce, mám ten pocit, pohlíží jako na muslimy druhé kategorie. Kulturně a společensky jsou pro něj na ještě nižší příčce. Vidí je jako obyčejné kšeftaře s drogami," vysvětluje etnolog v rozhovoru.

"Stejně tak nemá příliš rád NATO, které na Srbsko zaútočilo. Srbové se bránili početní i technologické převaze, což znamená další body v očích Miloše Zemana. Jednoduše slovanští hrdinové, zatímco Albánci jsou špinaví teroristé a drogoví," dodal.

Jeho odpor k této kultuře je známý napříč celým světem, nicméně jeho nedávná krutá slova na účet Albánců od něj nikdo neočekával. Kosovští politici nejsou na podobné výroky zvyklí ani ze strany zemí, které Kosovo jako samostatný stát nikdy neuznaly natož od těch, které tento jeho krok podpořily.