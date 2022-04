Zeman vyzval odboráře, aby podpořili Středulu v prezidentské kandidatuře

"Skuteční kandidáti musí být přemlouváni. Ta sbírka podivných existencí, která se teď hlásí, že chce být prezident, aniž by měla silný životní příběh, čest výjimkám, musí být podle mého názoru kompenzována několika, nikoli jedinou, silnými osobnostmi, mezi nimiž si volič, občan může vybrat," řekl Zeman. "Věřím, Pepo, že tuto výzvu přijmeš a budeš jedním z nejsilnějších kandidátů v lednové prezidentské volbě," dodal.

Prezidentská volba se bude konat na začátku příštího roku, Zeman už kandidovat nemůže. Za největší favority jsou dlouhodobě považování bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) a někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, kandidaturu ale ještě oficiálně neoznámili.

Zájem o účast ve volbách mají více než dvě desítky kandidátů. Patří mezi ně podnikatelé Karel Janeček a Karel Diviš, prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová, senátor Marek Hilšer, podnikatel a bývalý poslanec Tomáš Březina, komik Miloš Knor, advokátka Klára Long Slámová, někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková nebo šéf hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES Jakub Olbert.

Mezi dalšími veřejně známými osobnostmi, které buď projevily zájem kandidovat, nebo o kterých jako možných uchazečích mluví média, jsou třeba právě Středula, dále bývalá rektorka Danuše Nerudová, senátor Pavel Fischer, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) nebo exministr Michael Kocáb. Komunisté plánují do boje vyslat bývalého místopředsedu Josefa Skálu, další strany a hnutí oznámí své kandidáty v příštích měsících.

Zeman apeloval na snahu o zakotvení vlivu zaměstnanců ve vedení firem

Prezident Miloš Zeman v dnešním projevu na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) vyzval odboráře, aby usilovali o zakotvení vlivu zaměstnanců ve vedení podniků. Byla by to mimo jiné zvýšená motivace pro pracovníky, míní. Zeman na sjezdu odborů promluvil po osmi letech.

Znovuzvolený předseda ČMKOS Josef Středula nejprve informoval prezidenta o svém zvolení a krocích odborů. Zeman odborovému předákovi poblahopřál. "Udělalo mi to upřímnou radost, protože si vážím práce, kterou jsi v čele odborů vykonal," řekl Středulovi. Zmínil svůj přátelský vztah k odborům od doby, co byl v čele ČSSD a poté předsedou vlády.

Zeman podporuje například snahu odborů o růst jak průměrné, tak minimální mzdy. Nesmí to však podle něj být jediným cílem. "Vždy jsem kladl důraz na to, aby odborová organizace usilovala o co největší míru participace zaměstnanců ve vedení podniků, a to je cíl dlouhodobý a komplexní," poznamenal.

Za dobrý příklad považuje Německo, naopak za špatný pokládá kuponovou privatizaci. Ta byla jednou z metod velké privatizace, kterou si Československo a později Česko prošlo při hospodářské transformaci. Majetek byl privatizován pomocí směny investičních kuponů za akcie podniků. Završena byla v roce 1994. Zeman patří dlouhodobě ke kritikům kuponové privatizace.

Prezident zmínil, že se v poslední době k jeho velké radosti otázka zaměstnaneckého spoluvlastnictví i zaměstnaneckých akcií znovu vynořuje. "Snažte se zakotvit vliv odborářů a zaměstnanců ve vedení podniků," řekl. "Zejména malé a částečně střední podniky tím získají i dodatečný kapitál, ale to není nejpodstatnější. Nejpodstatnější je zvýšená motivace, pocit 'tato firma je moje'. Pocit reálného spoluvlastníka," doplnil. Má za to, že i to je cestou ke zvýšení produktivity práce.

"Máme snahu a chceme prosadit větší participaci zaměstnanců. Země jako Německo ukazují, že to je ta nejlepší cesta," reagoval po Zemanově projevu Středula. "Účast zaměstnanců přináší nové myšlenky, způsoby, formy a při kreativitě českých zaměstnanců a zaměstnankyň si myslím, že to každému může pomoci," konstatoval.