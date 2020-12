Zeman zákon nevetoval, jen na sebe strhl pozornost. Kauzu mám za absurdní, říká Benda

Na sklonku roku vyvolal prezident Miloš Zeman při a nejistotu mezi parlamentními politiky. Krok nejvyššího ústavního činitele, který nepodepsal takzvaný daňový balíček, jehož součástí je i zrušení superhrubé mzdy, a vzkázal, že jej vrací k dalšímu opatření. Doslova předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi napsal: „Uvedený zákon vracím, vážený pane předsedo, k dalšímu opatření.“

Právě zmíněná formulace například podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) svědčí o tom, že hlava státu zákon vetovala. Stejného názoru i šéf Pirátů Ivan Bartoš, podle něhož znovu nastala šance, aby se nezodpovědný balíček s rukopisem ANO a ODS dostal ze stolu, jak uvedl pro server Info.cz.

Předseda sněmovního Ústavně právního výboru Marek Benda má v celé věci naprosto jasno a o ničem nepochybuje. „Když nám včera Poslanecká sněmovna rozesílala, co prezident napsal, tak jsem ani na moment nezapochyboval, že zákon bude pozítří vyhlášený. Od počátku tuto kauzu pokládám za absurdní. Jedná se o pouhé právnické cvičení nebo jak to nazvat.“

Poslanec ODS se proto vymezuje proti názoru Ivana Bartoše, který je přesvědčený, že Zeman návrh zákona vetoval, a tak se Sněmovna bude muset sejít k novému hlasování. „Schůze na uvedené téma nebude svolána a ani nevím, že by se nějaká chystala. Už se ani svolat nedá a popravdě nevím, co by vlastně řešila,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz.

Prezidentovo veto mimo jiné odmítá i předseda dolní komory Radek Vondráček či Zemanův tiskový mluvčí Jiří Ovčáček, který na Twitter napsal: „Vyjádření prezidenta republiky neobsahuje klíčový výslovný poukaz na čl. 50 odst. 1 Ústavy ČR, jako tomu je v případě veta zákona. Daňový balíček tedy nebyl vetován.“ Ústava totiž v článku 50 říká: Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen.

Benda se žádnými emocemi nenechává pohltit a zachovává si nadhled. „Veškerý humbuk, který se kolem celé věci rozpoutal, mně přijde jako dětinské hraní.“ Člen sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) se snaží celý spor přiblížit laikům. „Prezident napsal dopis, že nechce svůj podpis pod uvedený zákon připojovat, neboť má k němu nějaké výhrady, ale současně jeho postoj neznamená, že by ho vetoval,“ míní.

Podle bývalého předsedy poslaneckého klubu ODS se nic nemění. „Vše, co se kolem daňového balíčku ze strany prezidenta Zemana děje, mně přijde legrační. Jako by chtěl už přispět k silvestrovskému veselí. Pan prezident kolem sebe strhl pozornost, a to se mu líbí. Jeho záměr se mu povedl,“ soudí Marek Benda.