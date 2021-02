Zeman zvažuje Prymulu za svého poradce. Epidemie prý vlivem očkování skončí v září

"Já uvažuji o tom, že by byl můj neplacený poradce. Protože jako odborník je vynikající, a jak správně říká pan premiér, tak jeho sociální inteligence - viz ten fotbal - není úplně vynikající," poznamenal. "Já s ním budu spolupracovat, milá paní moderátorko, nikoli jako s návštěvníkem fotbalových utkání, i když mám Slavii rád, ale s nejlepším českým epidemiologem," dodal Zeman.

V hledišti seděl kromě Prymuly také Zemanův kancléř Vratislav Mynář. Zeman řekl, že ho za to potrestal. "Panu kancléři jsem sebral 100 procent prémií, zkritizoval jsem ho, on se omluvil, uznal chybu a tím to pro mě skončilo," dodal.

Zeman očekává, že epidemie vlivem očkování skončí v září

eman očekává, že epidemie nemoci covid-19 skončí letos v září. Zdůvodňuje to tím, že podle jeho odhadu bude nejpozději tou dobou proočkována velká většina populace, tedy všichni, kteří to chtějí. "A já věřím, že ta lehce dementní skupina, která to nechce, změní svůj názor. A v tomto okamžiku pandemie skončí," řekl dnes Zeman televizi CNN Prima News.

Zeman v souvislosti s obavami lidí z vakcíny vyzval k důvěře odborníkům. "Málo vyzkoušená vakcína je vakcína, která neprošla certifikací. A vakcíny, jimiž se nyní očkuje, vesměs byly schváleny Evropskou lékovou agenturou," řekl.

Zeman také poukázal na to, že nejde o první případ očkování. Připomněl například tuberkulózu, černý kašel nebo neštovice. Na tyto nemoci očkování zabralo, a to je podle něj důvod očekávat, že zabere i nyní.

K přísnějším opatřením, která v pátek přijala vláda, například k omezení pohybu lidí, Zeman podotkl, že se celou dobu zastával zpřísnění těchto opatření, i když ví, že se tím nestane populárním. Chápe podnikatele, kteří nelibě nesou, že jsou jejich podniky uzavřeny. Je však podle něj potřeba si uvědomit, že je před námi horizont maximálně šesti měsíců. "Pokud samozřejmě bude dostatek vakcín. A těch šest měsíců se dá přežít," dodal. Například uzavření škol třeba na několik měsíců pokládá za rozumné i když nepříjemné opatření.