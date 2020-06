Zemana posprejování Churchillovy sochy urazilo

Zeman v projevu před soudci kritizoval to, že se v poslední době podle něj rozmáhá vandalismus, žhářství a trestné činy podobného typu. "Domnívám se, že to někdy zbytečně podceňujeme. Že závist až nenávist vůči těm, kdo vytvářeli hodnoty, od těch, kdo žádné hodnoty vytvořit nedokázali, se v naší společnosti rozšiřuje," poznamenal.

Poukázal právě na případ posprejování Churchillovy sochy z minulého týdne. Řekl, že nebýt Churchilla, Velká Británie by v roce 1940 uzavřela separátní mír s hitlerovským Německem. "Právě proto, že to Churchill tehdy odmítl, musíme mu být jako národ vděčni, že jsme zachovali svůj národní svéráz, svoji identitu, a dokonce i svoji fyzickou existenci. A když tyto dvě ženy se dopustí vandalského činu, je to vlastně popření naší historie," řekl Zeman.

Novým předsedkyním a předsedovi krajských soudů popřál, aby se v jejich praxi a v praxi jejich podřízených tyto trestné činy výrazněji trestaly. "Mnohdy adekvátním trestem by byly veřejně prospěšné práce," řekl. Přispěly by podle něj k tomu, že "různé čmáranice na sochách a budovách by odstraňovali právě ti, co je způsobili". Dodal, že má Churchilla rád a čin ho velmi urazil.

Minulý týden se na podstavci Churchillovy sochy na náměstí pojmenovaném po britském premiérovi objevily nápisy Byl rasista a Black lives matter (Na životech černochů záleží). Policie čin vyšetřuje pro podezření z trestného činu poškození cizí věci.

K odpovědnosti se autorky přihlásily na internetovém deníku Alarm. Uvedly, že nápisem o Churchillově rasismu chtěly vyvolal debatu o roli někdejšího britského premiéra v dějinách a vyjádřit solidaritu nynějším bojům za rovnoprávnost.

Protesty z posledních týdnů proti policejnímu násilí a rasismu v USA i jiných zemích rozpoutala smrt černocha George Floyda při policejním zásahu v americkém Minneapolisu. Doprovázejí je útoky na sochy politiků a dalších osobností kritizovaných kvůli rasismu.

Churchill vedl Velkou Británii v době války proti hitlerovskému Německu. Autorky nápisu v prohlášení napsaly, že nechtějí snižovat povědomí o jeho úspěších. Poukázaly ale na jeho podíl na hladomoru v Bengálsku, použití chemických zbraní proti demonstrujícím v Iráku, střílení do stávkujících horníků ve Walesu v roce 1910, zmiňují britské detenční tábory v Keni. Rozporují tezi, že jeho rasismus a antisemitismus nebyl v dobovém kontextu výjimečný. "Pevně doufáme, že jsme minimálně přispěly k otevření debaty, i když se jí bohužel nemůžeme účastnit nebo dostaneme za uši," uzavřely své prohlášení.