Zemanova rakovina? Bartík jde opět před soud, veřejnosti poslal jasný vzkaz

Svatopluk Bartík, který se proslavil slovy o rakovině prezidenta Miloše Zemana, se obrátil na veřejnost s prosbou. „Vážení přátelé, jak víte, slavím dnes 44. narozeniny. a také mi začíná soud o 5 milionů korun a omluvu s jistým inženýrem zemanem z prahy, t.č. prezidentem ČR,“ vysvětluje někdejší brněnský zastupitel.

Ten před blížícími se prezidentskými volbami, v listopadu 2017, uvedl na sociální síti Facebook, že dle jeho nejmenovaného zdroje má prezident Miloš Zeman rakovinu, metastáze na více místech, dále uvedl že svou diagnózu zná již několik týdnů, přičemž odmítl léčbu, upřesnil, že prognóza je 3-7 měsíců.

Bartík teď také uvádí, že mu řada lidí vyjadřuje podporu a ptá se, zda a jak mu ve sporu s Hradem mohou pomoci. „Myslím, že narozeniny jsou vhodným dnem vás požádat o konkrétní pomoc. U soudu se Zemanem nebudu totiž obhajovat jen svoje právo, ale i právo kohokoliv jiného na to, abychom před volbami mohli znát, jak je na tom skutečně člověk, který se u voličů v přímé volbě uchází o nejodpovědnější pracovní pozici v tomto státě, přičemž však o svém zdraví vysloveně lže, viditelně zdravotně chátrá, delší dobu se neukazuje na veřejnosti, slibuje zveřejnění vlastní zdravotní dokumentace, aniž by tak pak učinil, a pořád o svém zdravotním stavu melduje, a to i když není tázán, a pak, když tázán je, tak věcně nijak neodpoví,“ píše na svém facebookovém profilu Bartík.

„Jelikož se Ing. Zeman brání všemi prostředky a to i nezákonnými, mají moji advokáti fůru práce. trestní část, se kterou mi pomáhal Mgr. Michal Mazel, skončila Zemanovou prohrou, státní zástupce návrh na moje souzení trestním soudem odložil s tím, že se nic nestalo, žádná škoda nikomu nevznikla, neměl jsem žádný úmysl nikoho poškodit,“ připomíná někdejší komunální politik dosavadní průběh sporu.

Tím ale celá kauza nekončí. „Zítřkem začne civilní část sporu, kde mi hrozí toliko pouze povinnost se omluvit a nahradit žalobci údajně vzniklou škodu ve výši 5 milionů korun. v této fázi mne zastupuje advokát Pavel Uhl, absolvent pražských práv a brněnské politologie, expert na osobnostní a příbuzné právo,“ popisuje Bartík.

Ty, kteří by jej chtěli podpořit, proto vyzval k zaslání finanční pomoci. „Pokud cítíte, že v tomto právním sporu nebojuji pouze za sebe, ale za celý výše popsaný veřejný zájem, budu rád, když mě podpoříte finančně na mém účtu. Garantem, že tato sbírka půjde jen na náklady právního zastupování, je advokát a můj kamarád Lubor Tichý, který dostane k účtu potřebná práva a vždy po konci sudého měsíce do tohoto vlákna napíše bilanci (vybráno/zaplaceno),“ vysvětluje.

Bartík dodal, že sbírka skončí, jakmile bude zřejmé, že soudní pře vyčerpala na obou stranách řádné i mimořádné prostředky. Případný přebytek bude neprodleně zaslán na konto protikorupční organizace oživení.