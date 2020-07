Zemanův výrok o Peroutkovi? Ministerstvo se omlouvat nechce, podá dovolání

Pravomocný rozsudek stanovil, že ministerstvo má zaslat omluvný dopis Peroutkově vnučce Terezii Kaslové a že má omluvu také zveřejnit na svém webu. Omluvit se má za dehonestující a nepravdivé výroky prezidenta o tom, že Peroutka byl autorem článku "Hitler je gentleman".

"Ministerstvo financí nyní vyčká na písemné vyhotovení tohoto rozsudku a neprodleně poté, co se s ním podrobně seznámí, oznámí další kroky," sdělil úřad. Dlouhodobě trvá na tom, že veřejný projev prezidenta nelze pokládat za nesprávný úřední postup, o kterém hovoří zákon o náhradě škody způsobené při výkonu veřejné moci.

S verdiktem není spokojený ani Nespala. "S největší pravděpodobností půjdeme dál. Ale pánem sporu na straně žalované je ministerstvo financí, takže co se týká dalšího meritorního postupu, tak je to otázka spíše na ně," uvedl po jednání.

Právník zdůraznil, že žalované byly čtyři různé výroky. "Tři jsme vyhráli, jeden jsme prohráli. Pan předseda odvolacího senátu říká, že je to remíza, tak to nechám na zhodnocení veřejnosti," poznamenal.

"Článek Hitler je gentleman se nedohledal, ale to neznamená, že neexistuje," podotkl Nespala při odvolacím jednání. Poukázal také na jiné Peroutkovy články, které dnes soud citoval. "Je to antisemitský manifest, slyšeli jsme to všichni," pronesl o jednom z textů. Upozornil také na údajnou Peroutkovu "akceptaci" Hitlerovy knihy Mein Kampf.

Trval také na Zemanově výroku, že Peroutka byl fascinovaný zrůdným učením. "Ferdinand Peroutka byl zarytý antifašista, ale až poté, co se měl in natura možnost seznámit s blahorodím oné říše, kterou tak obdivoval. Samozřejmě byl antifašista, ale až poté, co byl internován. Je zřejmé, že ta fascinace tady prostě byla," prohlásil Nespala.

Proti tomuto názoru se postavil nejen právník Kaslové František Vyskočil, který Peroutku označil za nacisty pronásledovaného vlastence, ale také několik kapacit z řad literárních historiků. Soud dnes přečetl jejich dobrozdání, jež si opatřila žurnalistova vnučka.

Autor knihy o Peroutkovi Pavel Kosatík například uvedl, že novinář byl osobním přítelem Tomáše Garrigua Masaryka a Karla Čapka a že obvinit takového muže z pletek s nacismem je nehoráznost srovnatelná s tím, jako by někdo z téhož obvinil Masaryka či Čapka. Ředitel Knihovny Národního muzea Martin Sekera zase napsal, že Peroutka byl nacismem zaujat pouze z hlediska pozorovatele a kdo tvrdí něco jiného, není schopen Peroutku vnímat v dobovém kontextu. "Pokud toto někdo pronese na veřejnosti, měl by dostat symbolickou pětku z dějepisu a mravů," vzkázal Sekera.