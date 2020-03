Země V4 budou sdílet informace ohledně nákazy koronavirem

"Konstatovali jsme, že není důvod k panice, ale musíme být obezřetní a šíření nákazy omezit," řekl Babiš. Podle něj je na místě úzce si vyměňovat informace a koordinovat případná mimořádná opatření, jako jsou omezení velkých akcí. Babiš také podotkl, že se v nejbližší době setkají ministři zdravotnictví V4, aby projednali konkrétní formu spolupráce.

Extraordinary #V4 meeting in Prague today to discuss respons to #COVID19 outbreak in #Europe, #migration crisis & protection of 🇪🇺 external borders & situation in Turkey. 🇨🇿🇵🇱🇭🇺🇸🇰🇪🇺 #V4PRES pic.twitter.com/RPzEaYBlz8