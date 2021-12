Zemřel bývalý policista, poslanec a zastupitel Stanislav Huml

O úmrtí informoval jeho syn, napsal server iDNES.cz. Poslancem byl v letech 2010 až 2017, zastupitelem v letech 2010 až 2018.

"Drazí přátelé, známí a podporovatelé našeho táty. S obrovským zármutkem Vám musím oznámit, že po krátké nemoci nás včerejšího dne 28.12.2021 navždy opustil bývalý policista, bývalý poslanec, otec, děda, manžel, správný a čestný muž - Stanislav Huml. Poslední rozloučení proběhne v rodinném kruhu. Prosíme o respektování soukromí. Za celou rodinu Stanislav Huml ml.," napsal jeho syn na sociální síti facebook.

Huml ve volbách v roce 2010 kandidoval za Věci veřejné (VV) jako nezávislý, do Sněmovny se dostal ze sedmého místa kandidátky Středočeského kraje díky preferenčním hlasům. V dubnu 2011 v souvislosti s kauzou financování poslanců VV Vítem Bártou vystoupil z poslaneckého klubu Věcí veřejných a později začal spolupracovat s ČSSD. Ve volbách Sněmovny v roce 2013 kandidoval za ČSSD ve Středočeském kraji a byl zvolen, přestože byl na kandidátce až 12. v pořadí a poslanců ČSSD bylo zvoleno v kraji šest.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 už nekandidoval. V komunálních volbách v roce 2018 obhajoval jako nestraník za ČSSD mandát zastupitele města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ale neuspěl.

V roce 2014 na sebe Huml upozornil výrokem o tenistce Petře Kvitové. Tenistku tehdy kritizoval za to, že se z daňových důvodů přestěhovala do Monaka. Radiu Impuls řekl, že lidé, kteří se přihlásí do jiného státu, by měli přijít o české občanství.