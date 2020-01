Zemřel Milan Balabán, bývalý senátor ODS za Ostravsko

Balabán vystudoval České vysoké učení technické v Praze, poté pracoval jako projektant ocelových konstrukcí. V roce 1990 byl zvolen do ostravského zastupitelstva, až do roku 2001 byl náměstkem primátora.

Do Senátu byl Balabán zvolen v roce 2000, když ve finále porazil komunistku Růženu Šarišskou. O šest let později při obhajobě mandátu podlehl sociálnímu demokratu Otakaru Veřovskému. V roce 2009 kandidoval do Evropského parlamentu.