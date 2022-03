Ženíšek si umí představit omezenou bezletovou zónu na Ukrajině

"Je to teď hlavní téma, které se snažíme s některými kolegy předsedy zahraničních výborů posunout. Omezená bezletová zóna za účasti i nečlenských zemí NATO by měl být začátek," uvedl Ženíšek.

Předseda sněmovního zahraničního výboru tak reagoval na vyjádření analytika a bývalého dlouholetého diplomata Martina Svárovského. Podle něho by vynucení bezletové zóny nad celou Ukrajinou, po níž volají ukrajinští představitelé, znamenalo válku mezi NATO a Ruskem. Řešením by ale mohla být úzce vymezená letecká zóna nad humanitárními koridory na západě Ukrajiny v oblastech, kde se nebojuje, případně několik desítek kilometrů široký koridor z Kyjeva na západní hranice Ukrajiny.

Pokud by se do střežení bezletové zóny zapojily také státy mimo NATO, nemohlo by to Rusko považovat za eskalační krok aliance, uvedl Svárovský. Zóna by byla vytvořena na návrh Ukrajiny a zúčastněné státy by oznámily Radě bezpečnosti OSN, že přijaly okamžité opatření k zamezení dalšího utrpení ukrajinského obyvatelstva a případné další řešení v souladu s Chartou OSN nechali na ní, dodal Svarovský, který je mimo jiné poradcem předsedy sněmovního evropského výboru Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL).