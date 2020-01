Zimola promluvil po konci v čele krajské ČSSD. Zazněla slova o přežití strany

Někteří členové ČSSD jako hejtmanka Ivana Stráská nebo krajský radní Antonín Krák, mají strach, že by ve volbách přišli o lukrativní místa, řekl ČTK Zimola. Stráská ČTK v reakci řekla, že tato slova jí za komentář nestojí.

Na zasedání krajského předsednictva rezignovali dnes i dva místopředsedové Stanislav Mrvka a Jaroslav Kupsa. Kandidátku ČSSD pro krajské volby v jižních Čechách povede Stráská. Hnutí Změna 2020, u jehož založení Zimola byl, půjde do voleb samostatně.

Zimola řekl, že dnes na jednání předsednictva pochopil, že nemůže splnit loňský slib, že dovede ČSSD k vítězství v krajských volbách. "Ze strany některých mých kolegů se ukázala absolutní nechuť k tomu otevřít kandidátní listinu i nestraníkům, starostům, levicovým osobnostem, lidem z občanské společnosti, kteří by mohli kandidátní listinu oživit a kvůli kterým jsme pracovali na projektu hnutí Změna 2020," řekl Zimola.

Podle Zimolova vyjádření mají jeho kolegové "obrovský" strach z toho, že kdyby se spojily kandidátky ČSSD a Změny 2020, mohli by přijít o lepší místa na kandidátce. "Anebo by dokonce třeba ve volbách mohli lidé vykroužkovat své oblíbené osobnosti a starosty. Převládl strach, že by na ně nemusel mandát zbýt. Byl jsem z toho velmi smutný, protože myslím, že jediná šance pro sociální demokracii je dnes právě v tom, otevřít své kandidátky nezávislým osobnostem, jinak nepřežijeme. Opět zvítězila ta typická česká, v tomto případě jihočeská malost a bližší košile než kabát," řekl Zimola.

Hnutí Změna je otevřené všem, jak nezávislým kandidátům, tak i členům ČSSD, uvedl v dopise členům ČSSD člen hnutí Změna 2020 David Slepička, který ukončil členství v sociální demokracii. Zimola uvedl, že ho Slepička oslovil, aby za hnutí kandidoval. Nabídku zvažuje.

"Nechci zůstat na půli cesty. Tuhle možnost nevylučuji, ale teď je to příliš čerstvé," řekl. Předpokládá, že předsednictvo ČSSD by mu nedalo souhlas kandidovat za Změnu, kdyby zůstal členem sociální demokracie. "Budu si asi muset vybrat. Může k tomu dojít v řádu týdnů, měsíců," uvedl.

Připomněl, že byl 11 let krajským předsedou, a řekl, že se nemá za co stydět. Míní, že za těch 11 let zažila jihočeská ČSSD své nejlepší období.

"Určitě to nebylo jen kvůli mně, ale troufám si trošku neskromně tvrdit, že jsem na tom měl svůj podíl. Dnes se ukázalo, že strach z voleb a obava ze ztráty lukrativních míst některých mých kolegů, bohužel včetně paní hejtmanky Stráské nebo pana radního Kráka, pana náměstka (Jaromíra) Nováka, jsou tak velké, že tihle lidé nejsou absolutně ochotni připustit, že by mohla být společná kandidátka s nezávislými. Velmi mě to mrzí, je to pro mě životní zkušenost, životní prozření, ale já se na tomhle nehodlám podílet, je to pro mě něco naprosto nepřijatelného," řekl Zimola.

Na funkci v předsednictvu podle něj dnes rezignoval i Jaromír Slíva, předseda klubu krajských zastupitelů. Podle Zimoly nejsou schopni nést odpovědnost za kandidátku, kdy na prvním místě za České Budějovice je zvolen Miroslav Joch. "Katastrofálně (Joch) prohrál v loňských komunálních volbách a místo, aby zpytoval svědomí a snažil se radši nikde neobjevovat, je opět jako jednička. To je pro mě naprosto nepřijatelná věc," řekl Zimola. Joch přislíbil své vyjádření k celé věci na úterní ráno.