Zimola se stal předsedou hnutí Změna 2020, zkritizoval ČSSD

"Změna 2020 vznikla jako spontánní reakce na to, co se děje s celostátní ČSSD. Chceme prosazovat skutečnou sociálně spravedlivou politiku, kterou ČSSD hloupě opustila. A za placená místa na ministerstvech se stala lokajskou stranou. Změna bude klást vždy důraz na sociální aspekty problému," uvedl na tiskové konferenci Zimola. Dodal, že bude rovněž kandidovat do krajských voleb, ale zatím není jisté, na jakém místě.

Změna hodlá na svou kandidátní listinu zařadit řadu nezávislých osobností. "Také jejich podněty nám pomohly sestavit osm základních bodů, které budeme prosazovat," řekl Mrvka. Dodal, že se jedná například o oblast bezpečnosti, kultury a rozvoje kraje.

Hnutí Změna vznikla z velké části z řad členů ČSSD. Zimola, který je nejvýraznější tváří politického subjektu, patřil v posledních letech mezi kritiky sociální demokracie. Své názory proti některým trendům ČSSD vyjadřoval i v době, kdy byl místopředsedou strany.

Zimola, který byl od roku 2008 do roku 2017 jihočeským hejtmanem, byl dlouhá léta předsedou jihočeské sociální demokracie. V lednu na svůj mandát rezignoval. Minulý týden jemu i Mrvkovi zaniklo členství v ČSSD, když vstoupili do Změny 2020. Do té doby byl předsedou hnutí David Slepička. Zimola dnes uvedl, že ho oslovili i lidé z jiných krajů. Proto nevyloučil, že by Změna mohla na podzim kandidovat i v jiných regionech. Zatím však podle něj nic konkrétního mimo jižní Čechy dojednáno není.

Zimola opustil ČSSD po dvaceti letech. Dle jeho slov i po takové době rozhodnutí učinit tento krok bylo v posledních týdnech celkem jednoduché. "Předtím bylo rozhodování složitější. Ale poslední kapkou bylo to, že jsem pochopil, že už ani jižní Čechy nejsou tím, co bývaly dříve. Tedy krajem, který se dokázal Praze postavit a vzdorovat," popsal situaci v ČSSD v nedávné minulosti svýma očima.

Dodal, že definitivně se od strany odklonil loni na podzim. Tehdy jihočeská sociální demokracie prosazovala na kandidáta do Senátu v jindřichohradeckém obvodu Mrvku. "Předsednictvo strany ale rozhodlo, že o místo v horní komoře bude za sociální demokraty usilovat Milan Štěch. "A mně tyto nedemokratické postupy přesvědčily, že ČSSD si na žádné vnitřní demokracii zakládat nechce. Lidé ve straně se nervou za tým a za program, ale vzhledem ke slabým preferencím se každý rve za sebe a za svoje místečko," uvedl.