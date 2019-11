Zimola dnes uvedl, že by chtěl v příštích krajských volbách figurovat na kandidátní listině Změna 2020. Hnutí si nechal spolu s dalšími členy jihočeské ČSSD zaregistrovat.

Zimola se nedomnívá, že by se dopustil něčeho, co by bylo proti sociální demokracii. Podle svého vyjádření Zimola nevidí nic špatného na tom, když má někdo jinou vizi. Dodal, že se snaží hledat cesty, jak straně pomoci a proto zvažuje různé postupy.

"Pokud toto naše přemýšlení poslouží jako klacek do rukou těch, kteří nás za to chtějí vylučovat, ostrakizovat i kritizovat, tak je to pro sociální demokracii o to smutnější. A já opravdu nehodlám z ČSSD v tomto okamžiku vystupovat," řekl ČTK Zimola.

Dodal, že má naplánovanou schůzku s předsedou Hamáčkem, na níž chce věci kolen hnutí Změna 2020 probrat. "Doufám, že mu budu moci vysvětlit vše z očí do očí a třeba i on toto své vyjádření přehodnotí," uvedl Zimola.