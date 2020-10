ŽIVĚ: Krajské a senátní volby začaly. K urnám zamíří miliony voličů

15:28 - K účasti ve volbách vyzvalo i ministerstvo.

Přemýšlíte nad programem na víkend ❓Jeden tip pro vás máme – jít k volbám 📩 Volební místnosti se právě otevřely, dnes máte možnost volit až do 22. hodin ✔️ Případně ještě zítra mezi 8 a 14 hodinou. Nezapomeňte si roušku a doklad totožnosti. pic.twitter.com/bOkXiWnG7r — Ministerstvo vnitra (@vnitro) October 2, 2020

15:07 - Voliči mohou u krajských voleb využít takzvaných preferenčních hlasů, tedy systém kroužkování. Tím mohou v rámci stranického pořadí na volebním lístku zvýšit šance na zvolení svého favorita. Udělit lze maximálně 4 preferenční hlasy, a to tak, že se zakroužkuje číslo vedle jména na kandidátní listině. Do obálky je povoleno vložit pouze jeden volební lístek, v opačném případě je hlas neplatný. V případě zakroužkování více než 4 kandidátů se k lístku přistupuje, jako byste nezakroužkovali žádného. Méně než 4 zakroužkovat lze.

14:53 - O volbu z domova z důvodu izolace nebo karantény dané koronavirem v metropoli požádalo 151 lidí. ČTK to sdělil mluvčí Prahy Vít Hofman. Šest mobilních volebních komisí dnes se schránkami vyrazilo k voličům v 8:00, budou jezdit i v sobotu.

14:42 - K volbám zamířili první Češi.

14:29 - Odvoleno už má 3672 voličů v karanténě kvůli nemoci covid-19, kteří ve středu využili možnosti hlasovat z auta na drive-in stanovištích. Ve čtvrtek se k nimi připojili klienti domovů důchodců, které byly uzavřeny kvůli koronaviru.

14:15 - Voliči jsou povinni přijít k volbám v roušce. Pokud si někdo ochranu obličeje zapomene doma, od volební komise obdrží roušku zdarma. Lidé, kteří odmítnou volit v roušce, mohou hlasovat i bez ní. Komise je ale povinna dotyčnou osobu nahlásit hygienikům, policii či správnímu úřadu. Následně bude zahájeno vyšetřování.

14:08 - V krajských volbách kandiduje 85 politických stran, hnutí a koalic, které mají ve 13 krajích zaregistrováno celkem 215 kandidátních listin. Celkový počet křesel v krajských zastupitelstvech je 675, kandiduje do nich celkem 9 728 lidí. V senátních volbách je registrováno celkem 235 kandidátů.

14:03 - Řádný termín krajských voleb a voleb do třetiny Senátu je v pátek 2. a v sobotu 3. října. Lístek do volební urny ale mohli lidé v karanténě vhodit na vybraných drive-in stanovištích i 30. září od 07:00 do 15:00. Za lidmi v karanténě nebo nemocnými v izolaci, kteří z auta hlasovat nemohou, míří speciální komise v ochranných prostředcích. Ve čtvrtek a v pátek také mobilní komise s urnami obcházejí domy pro seniory a další pečovatelská zařízení v karanténě.

14:00 - Vážení čtenáři, vítejte u online přenosu z krajských a senátních voleb 2020. Pro nejnovější informace, prosíme, aktualizujte stránku.