Zkrácení lhůty pro zrušení registrace k DPH u vlády asi neprojde

Podnikatel se musí registrovat jako plátce DPH, pokud jeho obrat překročí za předchozích 12 měsíců jeden milion korun. O zrušení registrace může požádat nejdříve po roce. Podmínkou je, že jeho obrat za tutu dobu nepřesáhl jeden milion korun. "Zkrácení této lhůty by bylo proti smyslu a účelu uvedené směrnice," napsali vládní legislativci do předběžného stanoviska kabinetu.

Podnikatelé s ročním obratem kolem milionu korun by podle nich navíc opakovaně přecházeli z režimu malého podniku do režimu plátce a zpět dvakrát ročně, což by znamenalo vyšší administrativní zátěž pro daňovou správu. Příjmy z DPH by mohly klesnout až o 100 milionů korun, stojí v podkladech.

Předkladatelé tvrdí, že zkrácení lhůty by pomohlo hlavně začínajícím podnikatelům. Poukazují také na to, že se někteří podnikatelé snaží registraci k placení DPH vyhnout tím, že odmítají zakázky, aby jejich obrat nepřekročil milion korun.

O předloze STAN rozhodnou zákonodárci bez ohledu na postoj kabinetu, které je jen doporučující. Není ale jisté, zda Sněmovna novelu projedná do konce volebního období.