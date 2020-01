Změna volebního zákona? Má se dál jednat, lidovci "vykopli balonek"

Současný volební zákon podle lidovců popírá právo na rovnost hlasů, protože politické strany s nižším počtem voličů musí pro zisk mandátu získat více hlasů než strany velké. Druhá výtka se týká systému, podle kterého se zvyšuje o pět procentních bodů kvorum pro strany kandidující v koalici za každou, která se do společné kandidátky zapojí.

Lidovci už předložili příslušnou novelu zákona, podle Jurečky ji budou chtít projednat ve Sněmovně během února. Vláda návrh v prosinci nepodpořila. Podle Výborného lidovci berou předloženou novelu jako "vykopávací balonek" a chtějí o něm jednat se zástupci ostatních stran.

Jurečka o něm bude v nejbližší době mluvit například se zástupci ODS, ANO nebo ČSSD a hledat schůdné řešení i pro další politické strany. Lidovci se podle Výborného nebrání například nápadu předsedy ČSSD Jana Hamáčka na vytvoření jednoho volebního obvodu v celé zemi. Místo 14 volebních obvodů by byl ve volbách do Sněmovny jediný stejně jako u voleb do Evropského parlamentu.

Starostové a nezávislí (STAN) by chtěli v souvislosti s kritizovanou zrušenou zakázkou k elektronickým dálničním známkám zase znovu otevřít diskusi o svém návrhu, aby stát povinně vymáhal po svých úřednících škodu, kterou mu způsobili nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným postupem. Dnes škodu stát vymáhat může, ale nemusí. Vláda k návrhu loni v březnu přijala negativní stanovisko, vymáhání by podle ní bylo někdy dražší než nevymáhání.