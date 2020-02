Změny v žádostech o voličský průkaz? Vláda patrně odmítne návrh STAN

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Velmi omezené výhody by přinesla voličům možnost žádat o voličský průkaz na jakémkoli obecním nebo zastupitelském úřadu. Takovým argumentem by měla vláda podle podkladů odmítnout na pondělní schůzi předlohu poslanců opozičního hnutí STAN. Nyní se musejí voliči obracet kvůli vydání průkazu výhradně na úřad, u něhož jsou vedení v seznamu voličů. K navrhované změně by měl kabinet poslat zákonodárcům záporné stanovisko.