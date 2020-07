Zmocněncem pro konzultace s Ruskem bude asi Jindrák

Jindrák ČTK návrh potvrdil, podle něj se bude mandátem pro jeho jednání ještě zabývat vláda.

"Vedoucím česko-ruských konzultací na naší straně jsem navrhl Rudolfa Jindráka. Je to osoba, která je zkušená v diplomatických vztazích, také má zkušenost s podobným typem jednání. Mohu zmínit například jeho roli při dojednávání česko-německé deklarace," řekl ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Jde skutečně o důležité téma, proto chci právě v této otázce jednotu politických špiček České republiky," doplnil.

Jindrák ČTK řekl, že návrh na jeho jmenování je výsledkem debaty mezi prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem (ANO), vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) a Petříčkem. "Měl bych jednání koordinovat a vést. Mandátem pro jednání se bude v brzké době zabývat vláda," řekl. Zdůraznil, že jednání povede v úzké spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a případně s dalšími členy vlády, kdyby se obsah debaty týkal jejich resortu.

Moskva podle Petříčka zatím na nótu s návrhem Jindráka oficiálně nereagovala. "Nyní čekáme na ruskou reakci. Jsme rozhodně otevřeni jednání, to samé očekáváme od ruské strany," řekl. "Chtěl bych zdůraznit, že Česká republika nic nezdržuje, přistupujeme k tomu velmi vážně," dodal.

Volba šéfa zahraničního odboru Hradu je podle Petříčka jasný signál, že Česko nechce řešit jen dílčí problémy. "Chceme vážný politický dialog mezi dvěma suverénními zeměmi o celém spektru politických otázek v našich vzájemných vztazích. Chceme stabilizovat vztahy mezi Českem a Ruskem," řekl.

"Prioritou je mluvit o politické dimenzi česko-ruských vztahů, nejen o dílčích věcech, které Rusko vnímá jako problémové," řekl Jindrák. Česká strana podle něj klade důraz na to, aby jednání předcházela důkladná příprava a aby konzultace mohly skutečně přinést nějaký výsledek.

Jak bude výsledek jednání vypadat, nechtěl Jindrák předjímat. "Jisté je, že česká strana ke konzultacím přistupuje velmi seriózně na nejvyšší úrovni. Máme zájem se domluvit, ale nikoli za každou cenu. Podmínkou je, že ke konzultacím a dohodě bude otevřeno i Rusko," uvedl Jindrák.

Časový harmonogram konzultací nechtěl Petříček předjímat. "Je potřeba zdůraznit, že současná situace, kdy je v důsledku pandemie covidu-19 cestování omezeno, to samozřejmě přináší další překážky. Ale doufáme, že to bude co nejdřív," uvedl.

Česko-ruské vztahy se v posledních letech výrazně zhoršily. Ministerstvo zahraničí v květnu navrhlo Moskvě na základě vzájemné smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993 konzultace k vyřešení vzájemných sporů. Rozhovory se ale dosud neuskutečnily, podle české strany Rusko nechtělo přistoupit na jednání v rovném postavení.

Ruské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek uvedlo, že Moskva je připravena k dialogu s Českem na úrovni náměstků ministrů zahraničí, brzkému setkání ale podle úřadu brání nynější pandemie nemoci covid-19. Místo toho chce Moskva co nejrychlejší konzultace zplnomocněnců. Mluvčí ministerstva Marija Zacharovová také ještě před oficiálním oznámením z české strany uvedla, že by českým zmocněncem měl být Jindrák. Podle ní to znamená, že "se ledy hnuly" a že to umožní předejít zdržování zahájení konzultací.

Pane @TPetricek, apríl už byl a myslím si, že tohle by byl hodně blbý vtip i v tento den.



Jmenovat zmocněncem pro konzultace s Ruskem člověka, který je tak blízko našemu prezidentovi, je chyba a bude to znamenat ohýbání hřbetu, což je v důsledku voda na mlýn ruským zájmům. https://t.co/UixgJjKCQS — Markéta Adamová (@market_a) July 10, 2020

Volbu Jindráka kritizovala předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Jmenovat zmocněncem pro konzultace s Ruskem člověka, který je tak blízko našemu prezidentovi, je chyba a bude to znamenat ohýbání hřbetu, což je v důsledku voda na mlýn ruským zájmům," uvedla na twitteru.