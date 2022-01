Zmrazení platů není podle Jurečky v rozporu s ústavou. Solidaritu chce i po soudcích

Řekl to dnes v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce České televize. Dodal, že i soudci mají být solidární se státem.

Vláda ve středu schválila návrh na to, aby platy politiků, soudců a státních zástupců zůstaly od února stejně vysoké jako loni. Šalomoun varoval před tím, že vzhledem k zásahu do platové základny soudců se návrh dostává do možného rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Sněmovna se bude věcí zabývat příští týden, patrně hned v úvodu schůze ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze.

"Já bych chápal výtky soudců a státních zástupců, kdyby to bylo tak, že bychom neudělali žádný zásah do platů ve veřejné sféře. Kdybychom my jako sami politici řekli, že si nezmrazujeme, a udělali to jenom výběrově vůči soudcům a státním zástupcům. Pak bych se vsadil, že to Ústavní soud smete a shodí. Ale taková situace fakt není," prohlásil k tomu nyní Jurečka.

Domnívá se, že ministerstvo práce v odůvodnění návrhu na zmrazení platů vysvětlilo, že situace se liší od jiných, kdy soudy dávaly žalobám soudců ohledně platů zapravdu. "Prošli jsme si judikáty Ústavního soudu," uvedl.

"Já bych se na místě toho, který to podá a podepíše, velmi styděl," řekl ministr k případným žalobám soudců. Zmrazení platů na 11 měsíců podle něj neohrožuje ani majetkové poměry, ani nezávislost soudců. "Jsou schopni po 11 měsících fungovat dál, protože pak se ten mechanismus rozmrazí," podotkl.

Ministr také položil otázku, jak jsou soudci a státní zástupci ochotni být solidární se státem, pokud při výši svých příjmů tento vládní krok napadnou. Také předsedkyně Národní rozpočtové rady a bývalá členka bankovní rady České národní banky Eva Zamrazilová se zmrazením platů souhlasí. Podle ní totiž platí argument, že stát je ekonomicky v extrémně tíživé situaci. "Všichni, kdo jsme zaměstnanci státu, bychom měli pracovat na tom, aby nám náš chlebodárce nezkrachoval," poznamenala.

Výše platů politiků, soudců a státních zástupců se stanovuje z platové základny, která vychází z předloňské průměrné mzdy. Částka se násobí koeficientem podle odpovědnosti a náročnosti funkce. Už loni platil základ z roku 2020. Důvodem byly úspory za epidemie. Od letoška je navyšování znovu automatické. Podle vládního návrhu by po zmrazení byla platová základna u soudců 100.872 Kč namísto 106.986 korun a u státních zástupců 90.748,80 Kč místo 96.287,40 korun.

Proti zmrazení platů se v médiích vymezil prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Krok pokládá za neústavní i Unie státních zástupců. Schvalování normy v režimu legislativní nouze by navíc podle unie bylo porušením standardního legislativního procesu. Po přijetí normy nezbyde, než otázku platů řešit civilními žalobami před soudy, dodalo stavovské sdružení.