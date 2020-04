Známý kuchař píše Babišovi: Jste jen vysavač systému a bezcharakterní vůdce

Kuchař Ondřej Slanina se proslavil díky pořadu Kluci v akci. I na něj a jeho byznys ovšem tvrdě dopadla současná opatření zavedená vládnou ve snaze zmírnit šíření koronaviru. Restaurace a hospody byly uzavřeny v sobotu 14. března v 6:00. některé dnes fungují dál v omezeném režimu, jiné mají úplně zavřeno.

Vláda slíbila, že zasaženým podnikům a živnostníkům pomůže. Jenže původní plán ministerstva financí nazvaný Pětadvacítka většinu z nich hodně zklamal. I proto ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) oznámila, že podmínky upraví tak, aby na pomoc v podobě jednorázové dávky 25 tisíc korun od státu by mohlo dosáhnout více malých živnostníků.

Neustálé změny Slaninu pořádně vytočily. „To je jak na tureckým trhu aneb zkusíme co vydržej a když budou moc mrmlat, tak to změníme. Opravdu parta profíků. Babiš furt vykládá jak řídit stát jako firmu. Tak ať jí tak řídí, ale jako firmu bez dotací,“ vzkázal vládě v čele s premiérem Andrejem Babišem kuchař na sociálních sítích.

Poukázal na to, že Babiš musí své bývalé restaurace, které jsou nyní uloženy ve svěřeneckém fondu, hojně dotovat. „Proč se ho novináři nezeptají jak prosperuje Sokolovna v Průhonicích, Paloma v Průhonicích, slavné Čapí hnízdo a proč a s jakou sekerou zavřel Palomu ve Francii,“ rýpnul si televizní kuchař.

Na závěr poslal vzkaz přímo Andreji Babišovi. „Vážený pane premiére, gastro svět v Praze je malý a je mezi gastrolidmi známo kolik milionů měsíčně dotujete ty vaše hospody, teda pardon, hospody vašeho svěřeneckého fondu. Běžte už někam s těma hokus pokusama na živých lidech. Jste jen vysavač systému a nebýt dotací, tak jste dávno tam, kam posíláte všechny slušné lidi, kteří, narozdíl od vás, nechtějí stát vysávat,“ dodal rozhořčený Slanina.

Vládu kvůli koronakrizi kritizoval i dříve. „Máme skvělou vládu! Zavřou nám hospody, nedají nám kompenzace, poručí nám nosit roušky, žádný nám nedají Prostě borci. To vše v čele s StB agentem Babišem. Jenže my máme charakter a hlavně kolem sebe máme, na rozdíl od něj, lidi s charakterem. To je klíčový rozdíl. Bezcharakterní vůdce má kolem sebe sobě rovné! A Ti čekají na jeho chybu a pak ho rovnou pohřbí! Nás naopak lidi kolem podrží!“ vzkázal.