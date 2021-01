Zneužil Zeman pravomoci? Senátoři STAN se chtějí obrátit na Ústavní soud kvůli termínu voleb

Aktualizováno 13:34 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ústavní soud by měl podle senátorů za Starosty zrušit rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana o vyhlášení termínu voleb do Sněmovny pro zneužití pravomocí hlavy státu. Vyhlášení termínu říjnových voleb na konci loňského prosince považují Starostové, jak dnes oznámili ČTK, za zásah do férovosti volební soutěže a zvýhodnění vládních stran vůči vznikajícím opozičním koalicím.