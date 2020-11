Zrušení superhrubé mzdy je předvolebním populismem, říká Hůle. Laciný argument, kontruje Stanjura

Ve svém názoru má absolutně jasno. Daniel Hůle z Člověka v tísni tvrdí, že za zrušením superhrubé mzdy vidí předvolební populismus. Především míří na hnutí ANO i ODS. „Občanští demokraté zacílili na své voliče, což jsou právě lidé s vyššími příjmy či lepším ekonomickým statusem a jim zůstane více peněz. Podle mého názoru zde zvítězil předvolební populismus, a to nejen u ODS. Na zrušení superhrubé mzdy totiž ráda uslyší i část příznivců hnutí ANO. Jiné označení než předvolební populismus mě skutečně nenapadá,“ soudí.

Předseda Poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura však jakékoli podezření z předvolebního kalkulu striktně odmítá. „Samozřejmě, že s takovým názorem nesouhlasím. Pokud by si pan Hůle prostudoval náš program z roku 2017, tak by zjistil, že já i moji kolegové jsme s tímto návrhem kandidovali do Poslanecké sněmovny a byli jsme s tímto programem zvoleni,“ říká politik pro EuroZprávy.cz

Stanjura vše podkládá argumenty. Podle něj v srpnu 2018 ODS podala návrh zákona, který naplňoval stranický volební bod. „Od té doby ležel v Poslanecké sněmovně. A v této souvislosti je nutné zmínit, že vládní většina návrh dva a čtvrt roku blokovala a ve čtvrtek hnutí ANO změnilo názor a přidalo se k našemu záměru, který vlastně prosazujeme celé volební období. Proto z naší strany nemůže být ani vteřina pochybnosti o tom, že návrh na zrušení superhrubé mzdy je nějaký předvolební kalkul pro tuto chvíli, konstatuje bývalý ministr dopravy.

I. místopředseda ODS zdůrazňuje, že zrušení superhrubé mzdy je dlouhodobým programovým cílem strany. „ A tak je logické, že když návrh na zrušení superhrubé mzdy prosazujeme v kampani, jsme s tímto programem zvoleni, napíšeme návrh zákona, tak i pro něj ve Sněmovně hlasujeme, což nikoho nemohlo překvapit. Nejedná se o žádný populismus. Osobně věřím tomu, že nižší daně jsou lepší pro občany naší země než vyšší daně,“ je přesvědčený Stanjura.

Hůle však tvrdí, že zrušení superhrubé mzdy postihne ohroženější skupiny lidí a bohatší se budou mít o něco lépe. „Výrazně pomůže jen lidem s vysokými příjmy a znevýhodní ty zaměstnance, kteří si tolik nevydělají. Bohatí tak budou ve výhodě,“ upozorňuje analytik.

Stanjura však zakroutí hlavou a přibližuje detaily. „Musíme si říci, jak vše definujeme. Já jsem ve čtvrtek ve Sněmovně řekl, že mě především zajímá skupina střední třídy, tedy do měsíčního příjmu šedesáti tisíc korun hrubého, což má zhruba devadesát procent zaměstnanců. Naprostá většina lidí tedy nepatří do vysoko příjmové skupiny. Jedná se tedy o laciný argument, protože ty úplně nejvyšší příjmy má pouhé jedno procento zaměstnanců,“ vysvětluje bývalý primátor Opavy.

Hůle ale upozorňuje, že zrušení superhrubé mzdy povede ještě k dalšímu a většímu zadlužení země. „Šokuje mě, jak se nyní rozhazuje. Všichni tak ve víru utrácení mají pocit, že sto miliard sem, sto miliard tam se prostě ztratí a už to ani nestojí za řeč.“ Souhlasí proto s předsedou Poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavem Kalouskem, který na svém twitterovém účtu tvrdí, že schválený návrh povede k rozvratu veřejných financí. Daniel Hůle z Člověka v tísni přitakává názoru bývalého ministra financí, že deficit ve státním rozpočtu pro příští rok nebude 320 miliard korun, ale ve skutečnosti se přiblíží k částce 500 miliard korun. „Kalousek zrušení superhrubé mzdy glosoval velmi správně. Opravdu hrozí neúnosné zadlužení země,“ tvrdí sociolog Hůle. Návrh v Poslanecké sněmovně ještě podpořili nezařazení zákonodárci Václav Klaus a Tereza Hyťhová.

Sto miliard sem, sto miliard tam už nikoho netrápí

Podle Hůleho rozhodně dojde k navýšení schodku. „Všechny odhady uvádějí, že změny stát vyjdou v řádu kolem sto miliard korun, a tak by schodek už měl zahrnovat i současné schválené opatření. A to, že v něm daňový balíček není obsažen, je další populismus současné vlády, protože další zadlužení země nechce lidem přiznat a jen potichu navýší schodek,“ hněvá se analytik.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) tvrdí, že schválené změny připraví stát o 130 miliard korun. Zdaňování takzvané superhrubé mzdy v tuzemsku zřejmě po 13 letech skončí. Místo toho se má od příštího roku zdaňovat pouze hrubá mzda sazbou 15 procent a u lidí se mzdou zřejmě nad 140 000 korun měsíčně část příjmů nad tuto hranici sazbou 23 procent. Zrušení ještě není definitivní. Zákon musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Poslanci schválili i návrh Piráta Mikuláše Ferjenčíka na zvýšení slevy na dani na poplatníka z 24 840 korun na 34 125 korun, což je rozdíl téměř deset tisíc korun, čímž schodek opět nabobtná, dluh se navýší o další třetinu. „Zmíněný návrh na zvýšení částky na poplatníka ale vítám, protože pomůže více lidem. Plně se ztotožňuji s kolegou sociologem Danielem Prokopem,“ konstatuje pro EuroZprávy. cz Hůle. Ferejnčíkův návrh rovněž není konečný.

Specialista na dluhové pasti je přesvědčený, že zrušení superhrubé mzdy nepomůže lidem ve finančních problémech. „Na schválení, jak už jsem zmínil, vydělají lidé s vyššími příjmy a ti se v dluhové pasti ocitají mnohem méně než sociálně slabší,“ upozorňuje. Demograf schválený návrh v současné situaci považuje za naprosto absurdní. „A to zvláště v době, kdy se veřejné finance doslova propadají.“ Specialistu z Člověka v tísni šokuje, jak se nyní rozhazuje. „Všichni tak ve víru utrácení mají pocit, že sto miliard sem, sto miliard tam se prostě ztratí a už to ani nestojí za řeč. Dochází k neúnosnému dluhu.“

Kam až zadlužení může zajít, si odborník na problematiku úvěrů netroufne odhadnout, protože všechny státy nyní navyšují schodek. „Na druhou stranu zrušení superhrubé mzdy může být spojené s propadem veřejných financí. Hrozí, že se nebude dostávat na sociální služby, na školství i na pomoc lidem, kteří skutečně upadnou do složitých finančních problémů, “ praví Daniel Hůle.