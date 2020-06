Ivan Langer opět na scéně. Do vedení buňky ODS pomohl protlačit miliardáře

Tajná volba proběhla již minulé pondělí. Zaskočení straníci ale o zvolení Benýška stále debatují. Benýšek je totiž jedním z největších soukromých sponzorů ODS a politických stran v Česku vůbec.

Na funkci ho nominoval někdejší ministr vnitra Ivan Langer. S jeho nominací téměř nikdo nepočítal a dokonce i Major připustil, že se o jeho ambici dozvěděl teprve asi hodinu před sněmem. Benýšek následně ve volbě porazil olomouckou radní Markétu Záleskou a ředitele Okresní hospodářské komory Radima Kašpara, které nominoval právě staronový předseda buňky.

„To já vůbec nečtu nějak negativně. Ono se to z venku může zdát, že členství ve vedení ODS je bůhvíco, ale na té komunální úrovni to tak není, a je to hlavně závazek,“ poznamenal k tomu Major pro server iDNES.cz.

Benýšek porazil Kašpara o tři hlasy. „Bylo tady přání členské základny po nějaké změně. Zvedl jsem hozenou rukavici, protože olomoucká ODS potřebuje trochu rozpohybovat a já bych mohl být podle kolegů ten, který to dokáže,“ okomentoval zvolení Benýšek.

Na zvolení Richarda Benýška mohla mít vliv i nominace od Ivana Langera. „Ivan Langer má nějakou historii a má nějaké jméno, takže nepochybuji, že když Richarda Benýška nominoval on, tak to sehrálo svou roli. Kdyby vstal řadový, méně známý člen, tak by ta podpora mohla být nižší,“ potvrdil Kašpar.

Major si nemyslí, že by nominování Langerem sehrálo takovou roli. Podle něj mohl spíše zapůsobit Benýškův projev na sněmu. Že by byl Langerovým mužem, popírá i sám Benýšek. „Navrhl mě, ale není to tak, že bych byl muž Ivana Langera,“ konstatoval.

Langer uvedl, že za Benýška předtím neloboval. O čemž svědčí překvapení straníků i těsný výsledek. Svůj podíl na jeho zvolení považuje za spekulaci. „Pokud by to tak bylo, tak mě to nepochybně těší a bylo by to o to příjemnější a závaznější pro mě,“ konstatoval.

Richard Benýšek dříve pracoval jako krizový manažer nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Vlastnil hokejovou Slavii a byl i šéfem společnosti Bestsport, jež provozuje O2 arenu. Nyní se zaměřuje hlavně na investice v zemědělství a lesní hospodářství v Česku i na Slovensku.