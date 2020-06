Zvýšení schodku státního rozpočtu budou poslanci schvalovat v červenci

Schůze začne v úterý 7. července. Bude týdenní, potrvá tedy do pátku 10. července. Půjde podle současných plánů o poslední řádnou schůzi dolní komory před takzvanými parlamentními prázdninami. Na další řádné schůzi by se poslanci měli sejít v září.

Poslanci by mohli v červenci schvalovat také novelu vodního zákona, která má umožnit přijímání přísnějších opatření proti suchu. Předpokládá například vznik komisí, které by v době sucha mohly například zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Proti suchu míří i další předloha v závěrečném kole, podle níž se budou moci vodohospodářská opatření provádět ve více na sebe navazujících katastrálních územích.

Ve finále je rovněž část nové odpadové legislativy. Předmětem sporů bude i termín odsunu konce skládkování. Do závěrečného kola by se měla na červencové schůzi dostat novela o obalech. Mohla by mimo jiné rozšířit dobrovolné zálohování PET lahví.

Navrhované zrušení daně z nabytí nemovitosti by na druhou stranu do budoucna neumožnil odečítat si zaplacené úroky z hypotéky od základu daně. Někteří poslanci usilují o to, aby tato možnost zůstala zachována. Rozpočtový výbor schválení těchto úprav nedoporučil. Vládní novela o ochraně zvířat zejména zakazuje takzvané množírny, zpřísnění chovů šelem nebo možnost státního příspěvku obcím na péči o zvířata.

Návrh programu řádné červencové schůze čítá celkem více než 400 bodů. Stejně jako při minulých schůzích se nepředpokládá, že se poslanci stihnou vypořádat se všemi.

Mimořádně se poslanci sejdou už v úterý příštího týdne. Čeká je druhé čtení rozpočtové novely o zvýšení letošního schodku na 500 milionů korun.