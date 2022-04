Zvyšte platy a minimální mzdu, žádají odbory Fialovu vládu

Minimální mzda se zvýšila od ledna o 1000 korun na 16.200 korun. S ní rostly i zaručené mzdy, které se podle odbornosti, složitosti a odpovědnosti práce pohybují do dvojnásobku nejnižšího výdělku, tedy do 32.400 korun. Platy ve veřejném sektoru se od ledna zvedly policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb o 700 korun do tarifu. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Úředníkům, pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím se plat pro letošek zmrazil. Podle informačního systému o průměrném výdělku měla veřejná sféra na konci loňska 723.100 zaměstnanců. Inflace v březnu meziročně vzrostla o 12,7 procenta.

"Požádali jsme, abychom co nejdříve zahájili jednání o platech a o mimořádném zvýšení platů pro rok 2022 a o mimořádném zvýšení minimální mzdy, a to nejpozději od pololetí... Je pro nás neakceptovatelné, aby jediní, kdo inflaci zaplatí, byli zaměstnanci," uvedl Středula. Argumentoval tím, že kvůli zdražování se mimořádně od června zvedají důchody a není vyloučeno, že se budou upravovat znovu ještě v říjnu. Odboráři žádají také navýšení sociálních dávek.

Podle premiéra vláda podobu opatření ke zmírnění růstu cen zváží, plošným krokům se chce vyhnout. "Nemůžeme si dovolit roztáčet inflační spirálu dál a dál. I při dalších krocích musíme mít na paměti, abychom ji i dobře míněným opatřením znovu neroztočili. Jen bychom tím všem ostatním znehodnocovali jejich peníze, mzdy, úspory," řekl předseda vlády.

Kabinet se podle něj chce soustředit na odstranění českých příčin inflace či přípravu plánu postupu ke snížení české závislosti na energiích z Ruska. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) míní, že podstatné také je, aby v Česku zůstala nízká nezaměstnanost a lidé měli práci.

Fialova vláda původní rozpočet předchozího Babišova kabinetu upravovala, chtěla zpomalit rychlé zadlužování. Plánovaný schodek 376,7 miliardy korun dostala na 280 miliard. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) před nedávnem uvedl, že předloží rozpočtovou novelu. Kvůli řešení uprchlické krize či navýšení životního minima a penzí výrazně rostou výdaje, kvůli vysoké inflaci budou i vyšší příjmy.