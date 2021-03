10 tisíc školáků se online výuce vyhýbá. 50 tisíc na to nemá techniku

Pomohlo dovybavení škol v uplynulém roce. Vyplývá to ze zjištění České školní inspekce, novinářům je dnes představili její zástupci. Podle nich se ale zřejmě proti loňskému jaru nesnížil počet žáků, které se do vzdělávání na dálku nedaří zapojit vůbec. Loni v dubnu jich podle průzkumu inspekce bylo kolem 10.000.

Podpořit účast žáků v on-line výuce se podle inspekce podařilo hlavně pomocí zápůjček počítačů ze škol či prostřednictvím škol. Této možnosti využilo zhruba kolem 50.000 žáků a studentů, tedy kolem 3,5 procenta všech. Největší podíl, a to kolem pěti procent, tvořili v neúplných základních školách a nejméně v nematuritních oborech středních škol, kde si vybavení půjčilo asi 1,5 procenta žáků. Dalším například počítač koupili rodiče, případně jim ho zapůjčily různé organizace. Základní školy dostaly od ministerstva školství na podzim na dovybavení navíc 1,3 miliardy korun.

Kolem tří procent žáků se podle inspekce kvůli technickým obtížím on-line výuky nadále neúčastní a vzdělávají se distančně například předáváním úkolů v sešitech. Jejich počet klesl z loňských 250.000 zhruba na pětinu. Nejhorší je v tomto ohledu situace v nematuritních oborech středních škol.

Někteří žáci se podle inspekce sice on-line výuky účastní, ale nepravidelně. Důvody jsou většinou problémy v rodině, nízká motivace a malá podpora od rodičů. Zpravidla jde o starší žáky, jejichž vzdělávání je náročné i za běžné situace, zjistila inspekce. Podle ní se v některých školách účastní on-line výuky i méně než 70 procent žáků, jde hlavně o školy v Ústeckém kraji, dále pak v krajích Moravskoslezském, Libereckém, Jihočeském a v Praze.

Zapojení všech žáků do výuky na dálku se tak podle inspekce stále nedaří a zřejmě ani není možné předpokládat, že se od minulého jara podařilo výrazně a plošně snížit počet těch, kteří se výuky neúčastní vůbec. Při průzkumu školní inspekce loni v dubnu ředitelé odhadovali, že by takových žáků mohlo být zhruba 10.000. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal dnes řekl, že jde zřejmě spíš o spodní hranici jejich současného množství. Základní a střední školy v ČR mají zhruba 1,4 milionu žáků. Podrobnější informace o současné situaci by podle zástupců inspekce měly být k dispozici po vyhodnocení průzkumu, který v únoru udělalo ministerstvo školství.

Aktuální zjištění inspekce vychází z jejích různých aktivit v základních a středních školách od září do konce února s důrazem na 3539 kontrol v on-line hodinách a rozhovory s 3154 učiteli z 385 základních a středních škol letos v lednu a únoru. První průzkum související s přechodem škol na výuku na dálku dělala inspekce začátkem loňského dubna, a to formou telefonických rozhovorů s řediteli zhruba 5000 škol.