Úroveň vzdělání se snižuje? Ministerstvo chystá minimální bodovou hranici pro přijetí na SŠ

"Otevřeli jsme téma nepodkročitelného bodového minima, které by bylo na vstupu u přijímacích zkoušek. Vydefinujeme přesně, které kroky je potřeba udělat (pro zavedení)," řekl Plaga. Podle něj návrh postupu vznikne po jednání s kraji o jejich představě do pár týdnů, 19. listopadu by ho pak měla projednat tripartita.

I když se v Česku dělají od loňska na všechny maturitní obory jednotné přijímací zkoušky, o přijetí žáků rozhodují ředitelé jednotlivých škol. Asociace krajů s tím nesouhlasí. Podle ní je tak možné vzít i uchazeče, kteří nemají pro studium předpoklady. Úroveň vzdělávání se pak podle krajů snižuje a zhoršují se výsledky u maturit. To ve své zprávě uvedla už dřív i Česká školní inspekce. Mnoho ředitelů škol tvrdí, že jsou jednotné přijímačky administrativně náročné a bez centrálně stanoveného minima bodů pro přijetí nemají smysl. Bodová hranice by podle hejtmanů odstranila i rozdíly v přijímání na krajské či soukromé školy.

Ministr řekl, že jeho úřad na zavedení takzvaného cut-off score - tedy bodové hranice pro úspěšné složení zkoušky - začne pracovat. Sestaví plán kroků, které je potřeba připravit a podniknout.

Celostátní tripartita se zástupci krajských tripartit jednala i o takzvaném duálním vzdělávání, tedy o propojení středních škol s firmami. "Je dobrou zprávou, že vzrostl zájem o technické obory. Konečně je snad vidět světlo na konci tunelu," řekl Plaga.

Po propojení teorie s praxí volali léta zaměstnavatelé. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka Česko prvky duálního vzdělávání používá. Pilotní projekty s praxemi pro studenty v podnicích má Moravskoslezský, Zlínský či Olomoucký kraj, uvedl Hanák.

Podle zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) by učni, kteří se učí ve firmách a mají tam praxi, neměli mít možnost po ukončení školy z podniku "jen tak odejít" a museli by pro něj určitou dobu pracovat. Podobně by to mělo být třeba i u absolventů medicíny. Za to, že v ČR vystudovali bezplatně, by měli pro stát něco odpracovat, míní Čunek.

S tím nesouhlasí odbory. "Nucené práce už byly zrušeny. Je nerealistické, aby si někdo něco odpracovával," uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Řekl, že by učni měli ve firmách, v nichž se připravují, dostávat i pracovní smlouvy. Po skončení učiliště by v práci pak pokračovali. Podle Středuly by dobrá a zajištěná práce byla motivací k tomu, aby mladí o obory stáli.